Theo AFF, việc triển khai VAR nhằm nâng cao tính công bằng, minh bạch và hỗ trợ trọng tài đưa ra các quyết định chính xác hơn trong những tình huống then chốt. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và hình ảnh bóng đá nữ Đông Nam Á.

Đây là lần đầu tiên VAR được sử dụng ở một giải đấu bóng đá nữ cấp khu vực Đông Nam Á. Việc có VAR giúp các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Ở vòng bán kết, tuyển nữ Việt Nam gặp Australia lúc 20h ngày 16/8, trong khi trận bán kết 1 giữa Myanmar vs Thái Lan lăn bóng lúc 16h.

VAR được áp dụng ở bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Trước trận bán kết, tuyển nữ Việt Nam đang tích cực hồi phục, chuẩn bị kỹ lưỡng về đấu pháp. Gặp đối thủ có thể hình to cao như Australia buộc thầy trò HLV Mai Đức Chung phải chống bóng bổng tốt, bên cạnh đó là những miếng đánh có khả năng gây đột biến cao, cải thiện khâu dứt điểm...

Cũng liên quan tới vòng bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, BTC chính thức thông báo kế hoạch bán vé. Theo đó, vé trận tuyển nữ Việt Nam vs Australia có 2 mệnh giá là 100.000 đồng và 200.000 đồng.

Vé được BTC bán từ 9h ngày 14/8 tại đây.