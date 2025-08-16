|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 1
15/08
19:15
Công an Hà Nội 1-1 Thể Công Viettel
FPT Play
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 1
16/08
02:00
Liverpool 4-1 Bournemouth
K+SPORT 1
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1
16/08
00:00
Girona 1-3 Rayo Vallecano
SCTV 15
16/08
02:30
Villarreal 2-0 Real Oviedo
SCTV 15
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/32
|
15/08
23:00
Gutersloh 0-5 Union Berlin
SG Sonnenhof 0-4 Leverkusen
Saarbrucken 1-3 Magdeburg
16/08
01:45
Bielefeld 1-0 Werder Bremen
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1
16/08
01:45
Rennes 1-0 Marseille
ON FOOTBALL
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 2
16/08
01:00
Telstar 0-2 PEC Zwolle
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 5
16/08
01:30
Aldosivi 0-0 Belgrano
16/08
05:00
Instituto - Club Union
16/08
07:00
Racing Club - Tigre
VĐQG HÀN QUỐC 2025 – VÒNG 26
|
15/08
17:00
Anyang 0-1 Pohang Steelers
|
Jeju 0-0 Gangwon
VĐQG TRUNG QUỐC 2025 – VÒNG 21
|
15/08
18:35
Shanghai Port 4-1 Henan
|
15/08
19:00
Yunnan Yukun 2-1 Wuhan
Highlights nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan