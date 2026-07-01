Link xem trực tiếp Pháp vs Paraguay:

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Pháp gặp Paraguay lúc 4h ngày 5/7 tại vòng 1/8 World Cup 2026, trên sân Lincoln Financial Field. Đây là cặp đấu có sự chênh lệch rõ về chất lượng đội hình, nhưng không vì thế mà dễ đoán.

Pháp đang là một trong những đội thể hiện phong độ thuyết phục nhất giải. Đội bóng của HLV Didier Deschamps toàn thắng từ vòng bảng đến vòng 1/16, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Ở trận gần nhất, Les Bleus đánh bại Thụy Điển 3-0, trong đó Kylian Mbappe lập cú đúp, còn Bradley Barcola ghi bàn còn lại.

Với Mbappe, Ousmane Dembele, Barcola, Michael Olise cùng hàng tiền vệ giàu tốc độ và kỹ thuật, Pháp có nhiều phương án để xuyên phá hàng thủ đối phương. Điểm mạnh của họ không chỉ nằm ở khả năng tấn công, mà còn ở sự chắc chắn trong phòng ngự.

Tuy nhiên, Paraguay không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện Nam Mỹ vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội hạng ba có thành tích tốt, trước khi tạo cú sốc khi loại Đức sau loạt luân lưu ở vòng 1/16.

Paraguay nhiều khả năng tiếp tục chọn lối chơi phòng ngự số đông, giữ cự ly thấp và chờ cơ hội phản công. Những cái tên như Julio Enciso hay Miguel Almiron có thể tạo ra khác biệt nếu Pháp mất tập trung.

Dù vậy, xét về đẳng cấp và chiều sâu lực lượng, Pháp vẫn nhỉnh hơn rõ rệt. Nếu sớm có bàn thắng, Mbappe và đồng đội đủ khả năng kiểm soát trận đấu.

Dự đoán: Pháp 2-0 Paraguay.

Đội hình dự kiến Pháp vs Paraguay

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Paraguay: Gill; Caceres, Canale, Gomez, Alonso; Almiron, Cubas, Galarza, Diego Gomez; Avalos, Enciso.