Lionel Messi sẽ tiếp tục là tâm điểm World Cup 2026 khi giúp đội tuyển Argentina vượt qua Cape Verde ở vòng 1/16.

Ngoài việc giúp Argentina giành vé đi tiếp, Messi còn tiếp tục cuộc đua hấp dẫn với Kylian Mbappe cho danh hiệu Chiếc giày vàng tại giải, đồng thời hướng đến vị trí còn đặc biệt hơn trong lịch sử các kỳ World Cup - chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại.

Messi đặt những kỷ lục dưới chân. Ảnh: AFA

Ngôi sao sinh tại Rosario đã trải qua vòng bảng phi thường. Anh lập hat-trick ở trận ra quân trước Algeria, ghi 2 bàn vào lưới Áo và khép lại vòng đầu bằng cú sút phạt đẹp mắt trước Jordan.

Trước Cape Verde, cũng chính Messi là người phá vỡ bế tắc cho Argentina, với khoảnh khắc ghi bàn đẹp mắt ngay sau khi hai đội trở lại sau quãng nghỉ tiếp nước.

Khoảnh khắc Messi đón đường chuyền từ giữa sân của Lisandro Martinez, trước khi sút tung lưới Vozinha, được những nhà thống kê xếp vào trong top 5 pha chạm bóng đẹp nhất lịch sử World Cup.

Cái chân trái của Messi cứ như có ma thuật, khiến bóng hầu như dính chặt, để anh thoải mái ghi bàn.

Một bàn thắng của rất nhiều cột mốc quan trọng. Đây là trận World Cup thứ 30 trong sự nghiệp Messi – người đầu tiên trong lịch sử chạm được con số này, và anh nới rộng kỷ lục của mình lên 20 bàn.

Đó cũng là bàn mở tỷ số thứ 11 của Messi trong các trận World Cup. Không ai đạt đến thành tích ấn tượng này. Người gần “La Pulga” nhất mới đạt đến con số 6.

Messi ghi bàn trong 8 trận World Cup liên tiếp. Ảnh: FIFA

Quan trọng hơn, Messi lại tự phá vỡ kỷ lục của chính mình theo phong cách thiên tài nhảy sào Mondo Duplantis: trận thứ 8 liên tiếp anh ghi bàn ở World Cup. Kỷ lục cũ là 7 trận do Leo lập ở trận cuối vòng bảng, với cú sút phạt trực tiếp vào lưới Jordan.

Những trang sử bóng đá được tạo ra để Messi viết lại. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đạt mốc 7 bàn trong hai kỳ World Cup liên tiếp – con số phản ánh sự ổn định của Leo. Kylian Mbappe sẽ tiếp bước nếu ghi bàn vào lưới Paraguay (4h ngày 5/7)

Khi Cape Verde chơi trận đấu cảm xúc nhất, chạm đến trái tim người hâm mộ trên khắp thế giới, và khi Vozinha như “lên đồng” trong khung thành với những pha cứu thua ngoạn mục, Messi quyết định lùi xuống.

Thay vì tự mình kết thúc, Messi đóng vai kiến tạo. Đội trưởng Argentina đá phạt góc để Cuti Romero đánh đầu, dẫn đến pha bản lưới nhà của Diney Borges, ấn định kết quả 3-2 cho nhà ĐKVĐ thế giới.

Vì FIFA xác nhận Diney phản lưới nhà, nên Messi không được tính là người kiến tạo. Anh phải chờ trận sau để trở thành cầu thủ đầu kiến tạo ở 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Những con số đáng chú ý 30 – Trận World Cup thứ 30 của Lionel Messi (kỷ lục lịch sử)

20 – Bàn thắng World Cup của Messi (kỷ lục mọi thời)

11 – Bàn mở tỷ số của Messi tại World Cup (kỷ lục lịch sử)

6 – Người xếp sau gần nhất chỉ có 6 bàn mở tỷ số

8 – Trận World Cup liên tiếp Messi ghi bàn (kỷ lục mới)

7 – Kỷ lục cũ do chính Messi thiết lập trước đó

7 + 7 – Cầu thủ đầu tiên ghi 7 bàn ở hai kỳ World Cup liên tiếp

Top 5 – Pha khống chế ghi bàn trước Cape Verde được xếp vào top 5 pha chạm bóng đẹp nhất lịch sử World Cup

6 kỳ World Cup – Messi chờ trở thành cầu thủ đầu tiên kiến tạo ở 6 kỳ World Cup liên tiếp (chưa được tính do FIFA xác định phản lưới nhà)

(Nguồn: VTV)