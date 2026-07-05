Pháp gặp Paraguay lúc 4h ngày 5/7 tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Lincoln Financial Field. Dù được đánh giá cao hơn, Les Bleus vẫn phải thận trọng trước đối thủ khó chịu.
Đội tuyển Pháp đang có phong độ ấn tượng khi toàn thắng từ đầu giải, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Ở vòng 1/16, họ dễ dàng đánh bại Thụy Điển 3-0 với màn trình diễn nổi bật của Kylian Mbappe.
Sức mạnh của Pháp đến từ hàng công đa dạng với Mbappe, Dembele, Barcola và Olise, cùng hệ thống phòng ngự chắc chắn.
Trong khi đó, Paraguay gây bất ngờ khi loại Đức sau loạt luân lưu. Đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự chặt và chờ phản công.
Dù Paraguay có thể gây khó, Pháp vẫn nhỉnh hơn về đẳng cấp.
Đội hình dự kiến Pháp vs Paraguay
Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.
Paraguay: Gill; Caceres, Canale, Gomez, Alonso; Almiron, Cubas, Galarza, Diego Gomez; Avalos, Enciso.
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02h30
Thống kê đáng chú ý trước trận:
Pháp ghi bàn đều: Les Bleus ghi ít nhất 3 bàn ở cả 5 trận gần nhất.
Hàng thủ Pháp chắc chắn: Pháp giữ sạch lưới 3/5 trận vừa qua.
Paraguay chơi chặt chẽ hơn: Đại diện Nam Mỹ giữ sạch lưới 3/5 trận gần nhất.
Paraguay ít bùng nổ tại World Cup: Paraguay không ghi quá 1 bàn trong cả 4 trận đã đấu ở giải năm nay.
Pháp khởi đầu knock-out ấn tượng: Đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16.
Paraguay lì lợm: 3 trận World Cup gần nhất của Paraguay đều không thua trong thời gian thi đấu chính thức.
Lịch sử nghiêng về Pháp: Pháp ghi 14 bàn trong 5 lần gặp Paraguay, còn Paraguay ghi 4 bàn.
Cặp đấu dễ phân hóa: Pháp mạnh ở khả năng áp đặt, còn Paraguay có xu hướng kéo trận đấu vào thế giằng co.
02h10
Phong độ Pháp vs Paraguay
Pháp: Toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 16 bàn.
Paraguay: Thắng 3, hòa 1, thua 1; vừa loại Đức trên chấm luân lưu.
Đối đầu: Pháp bất bại 5 trận gặp Paraguay, với 3 thắng và 2 hòa.
02h00
Tình hình lực lượng
Paraguay: Omar Alderete và Ramon Sosa chưa đạt thể trạng tốt nhất.
Pháp: Marcus Thuram chấn thương bắp chân.