Pháp gặp Paraguay lúc 4h ngày 5/7 tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Lincoln Financial Field. Dù được đánh giá cao hơn, Les Bleus vẫn phải thận trọng trước đối thủ khó chịu.

Đội tuyển Pháp đang có phong độ ấn tượng khi toàn thắng từ đầu giải, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Ở vòng 1/16, họ dễ dàng đánh bại Thụy Điển 3-0 với màn trình diễn nổi bật của Kylian Mbappe.

Sức mạnh của Pháp đến từ hàng công đa dạng với Mbappe, Dembele, Barcola và Olise, cùng hệ thống phòng ngự chắc chắn.

Trong khi đó, Paraguay gây bất ngờ khi loại Đức sau loạt luân lưu. Đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự chặt và chờ phản công.

Dù Paraguay có thể gây khó, Pháp vẫn nhỉnh hơn về đẳng cấp.

Đội hình dự kiến Pháp vs Paraguay

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Paraguay: Gill; Caceres, Canale, Gomez, Alonso; Almiron, Cubas, Galarza, Diego Gomez; Avalos, Enciso.

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