Link xem trực tiếp Philippines vs Thái Lan

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/philippines-thai-lan-6a696b2fb5cb4aae3219c9ad?event=event&type=highlight

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Thái Lan được đánh giá cao hơn dù phải chơi trên sân khách - Ảnh: Changsuek

Qua hai lượt trận, Thái Lan đứng đầu bảng B nhờ hơn Malaysia về hiệu số, khi cùng giành được 6 điểm. Trong khi Philippines xếp thứ tư với 3 điểm.

Nếu giành chiến thắng tại sào huyệt của mình, đoàn quân HLV Carles Cuadrat sẽ cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng.

"Trận cầu rất đáng chờ đợi. Chúng tôi hiểu Thái Lan là đối thủ mạnh hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, Philippines có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng."

Dự báo thời tiết dễ mưa, nên HLV Cuadrat đặc biệt lưu ý học trò không lặp lại những sai lầm từng khiến Philippines thua đậm Myanmar 1-4 trong điều kiện sân bãi ngập nước.

"Không ai có thể đoán biết trước thời tiết. Nếu ngày mai trời tiếp tục mưa lớn, tôi hy vọng Philippines sẽ thể hiện bộ mặt khác.

Các cầu thủ học hỏi nhiều từ trải nghiệm đó. Họ đủ thông minh để hiểu những tình huống có thể xảy ra và tôi tin toàn đội sẽ thích nghi tốt hơn, nếu điều kiện tương tự lặp lại" - HLV Cuadrat nói.

Đội hình dự kiến

Philippines: Kameraad, Sato, Leddel, Rublico, Woods, Kekkonen, Reyes, Mrowka, Mariona, Bugas, Gayoso.

Thái Lan: Kampol, Oussama, Tom Bihr, Nattapong, Narubadin, Chaiyaphon, Kakana, Sarach, Seksan, Yotsakorn, Teerasak.