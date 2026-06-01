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Morocco bước vào trận gặp Scotland ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 với áp lực phải giành chiến thắng. Sau trận hòa 1-1 đầy ấn tượng trước Brazil, “Sư tử Atlas” cho thấy họ vẫn là đội bóng rất khó bị đánh bại, nhưng 1 điểm chưa đủ để tạo lợi thế an toàn trong cuộc đua đi tiếp.

Scotland vs Maroc

Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi đang có phong độ cực kỳ ổn định với chuỗi 20 trận bất bại. Trước Brazil, Morocco thậm chí là đội ghi bàn trước và chơi đầy tự tin. Điều đó giúp Hakimi cùng các đồng đội có thêm niềm tin khi đối đầu Scotland.

Tuy nhiên, Scotland cũng không phải đối thủ dễ chịu. Chiến thắng 1-0 trước Haiti nhờ bàn thắng của John McGinn giúp họ tạm chiếm lợi thế lớn ở bảng C. Nếu tiếp tục đánh bại Morocco, Scotland gần như mở toang cánh cửa vào vòng sau.

Morocco thiếu Nayef Aguerd và Abde Ezzalzouli vì chấn thương, nhưng vẫn sở hữu nhiều ngôi sao có khả năng tạo khác biệt. Với đẳng cấp và chiều sâu đội hình nhỉnh hơn, họ được kỳ vọng giành 3 điểm quan trọng.

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