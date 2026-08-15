Link xem trực tiếp Singapore vs Thái Lan

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Trận thư hùng được dự báo sẽ rất hấp dẫn - Ảnh: AFF

Đánh giá tương quan hiện nay, Singapore có lợi thế sân nhà, tâm lý cũng thoải mái hơn hẳn nhờ 2 chiến thắng quan trọng được nhắc ở trên.

Còn Thái Lan đang sở hữu đội hình mạnh, linh hoạt và gắn kết hơn. Nhưng với ‘Voi chiến’, một kết quả hòa cũng không phải là tệ, dù tất nhiên họ sẽ nỗ lực để mang về một trận thắng, trước khi tái đấu Singapore trên sân nhà.

Đây là vòng đấu bán kết, khả năng 2 đội sẽ nhập cuộc thận trọng, thăm dò nhau. Singapore tiếp tục phát huy sức mạnh phòng thủ, chờ cơ hội phản công, còn Thái Lan sẽ giải bài toán tìm đường vào khung thành đối phương.

Đội hình dự kiến

Singapore: Izwan; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Stewart; Ilhan Fandi.

Thái Lan: Kampol, Manuel Tom Bihr, Nattapong, Ousmane Thiangkham, Narubadin, Sarach Yooyen, Kakana, Seksan Ratree, Picha Uthra, Yosakorn, Teerasa.