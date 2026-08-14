Tăng cường thể lực

Sau khi toàn thắng 4 trận, giành ngôi nhất bảng B ASEAN Cup 2026, Thái Lan không lập tức lao vào chuẩn bị cho bán kết. Thay vào đó, HLV Hudson cho các học trò nghỉ trọn vẹn 1 ngày rồi mới trở lại sân tập (10/8). Kể từ đó, mọi công việc dược đội bóng xứ Chùa vàng hướng đến chuyến làm khách tại Jalan Besar (20h ngày 15/8).

Nhà cầm quân người Anh thậm chí điều chỉnh lịch tập sang buổi sáng. Các buổi tập tập trung vào 2 nhiệm vụ chính: duy trì trạng thái thể lực tốt nhất và ôn lại những nguyên tắc, ý tưởng chiến thuật đã được xây dựng từ vòng bảng.

Thái Lan tăng cường tập thể lực để đấu Singapore. Ảnh: FAT

Hudson không muốn thay đổi một hệ thống đang vận hành hiệu quả. Thái Lan toàn thắng 4 trận vòng bảng và chưa để thủng lưới. Vì thế, thay vì xây dựng phương án hoàn toàn mới cho Singapore, ông chủ yếu chỉnh sửa các chi tiết dựa trên đặc điểm của đối thủ.

“Chúng tôi có khá nhiều thời gian chuẩn bị. Buổi tập cuối có thể bổ sung thêm một vài chi tiết, nhưng hiện tại mọi thứ đều ở trạng thái tốt”, Hudson tự tin khi cùng “Voi chiến” sang Singapore.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm trên hàng công. Hudson có thêm Patrik Gustavsson, người được BG Pathum United đồng ý nhả quân cho đội tuyển từ vòng bán kết.

Tiền đạo 25 tuổi không góp mặt trong hành trình vòng bảng, đồng nghĩa anh chưa tham gia quá trình vận hành những phương án tấn công được nhà cầm quân người Anh sử dụng trong 4 trận đầu.

Tuy nhiên, chính sự khác biệt ấy được xem như một lợi thế. Hudson đánh giá phong cách của Gustavsson không giống những tiền đạo hiện có, qua đó mang đến thêm lựa chọn để ông thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Gustavsson giúp Thái Lan tăng thêm lựa chọn tấn công. Ảnh: FAT

Teerasak Poeiphimai - người có 2 bàn thắng và 1 kiến tạo - cũng thừa nhận sự xuất hiện của đồng đội mới làm tăng tính cạnh tranh trên hàng công.

Quyết giành lợi thế

Tự tin với Gustavsson như “vũ khí mới”, nhưng Hudson không hề xem nhẹ Singapore. Thái Lan phân tích rất kỹ “Những chú Sư tử” - đội cầm hòa Việt Nam lẫn Indonesia ở vòng bảng - từ chất lượng cá nhân đến cách tổ chức lối chơi.

Hudson đặc biệt chú ý đến tính ổn định của Singapore. Theo ông, nhiều cầu thủ của họ đã thi đấu cùng nhau trong thời gian dài, có sự ăn ý và hiểu rõ hệ thống của ban huấn luyện.

Nhà cầm quân 45 tuổi đánh giá Singapore đã tiến bộ đáng kể về chất lượng cầu thủ, khả năng phối hợp cũng như tính tập thể.

HLV Hudson không thay đổi cách chơi của “Voi chiến”. Ảnh: FAT

Teerasak cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Tiền đạo Thái Lan từng ghi bàn vào lưới Singapore, nhưng cho rằng đối thủ hiện tại “mạnh và có hệ thống rất tốt”.

Anh nhấn mạnh nhiều trụ cột Singapore chơi cùng nhau ở cấp CLB trong thời gian dài, điều Thái Lan cần đặc biệt đề phòng.

Tất nhiên, Hudson không có ý định để Thái Lan nhập cuộc với tâm thế dè chừng. Ông nhấn mạnh mục tiêu tại Jalan Besar không khác 4 trận vòng bảng: chiến thắng.

Mục tiêu của Thái Lan là giành lợi thế lớn ngay trên sân khách trước khi đá lượt về ngày 18/8, tại Rajamangala.

Sau 4 chiến thắng liên tiếp và chưa thủng lưới, “Voi chiến” đang có cả sự tự tin lẫn thời gian để chuẩn bị. Việc còn lại của Hudson là tìm đúng “chiêu” để giải mã cỗ máy được vận hành ổn định của đồng nghiệp trẻ Gavin Lee.

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