Tối 7/8, trên SVĐ Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia 3-1, giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi nhất bảng A. Đây là trận đấu đầu tiên thủ môn Lê Giang phải vào lưới nhặt bóng. Trước đó, anh cùng hàng thủ đội tuyển giữ sạch mành lưới ở 3 cuộc đối đầu với Timor Leste, Singapore và Indonesia.

"Đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi ghi bàn mở tỷ số trong hiệp một nhưng không thể có bàn thứ hai, sau đó lại để thủng lưới. Việc để đối thủ gỡ hoà 1-1 khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn một chút. Tuy nhiên, vào cuối trận, chúng tôi ghi thêm hai bàn. Toàn đội rất vui vì giành chiến thắng và kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng", thủ thành Patrik Lê Giang chia sẻ.

Thủ thành Patrik Lê Giang nhận bàn thua đầu tiên ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Người gác đền CLB CA TP.HCM nói về cảm giác lần đầu vào lưới nhặt bóng ở ASEAN Cup 2026: "Tất nhiên không thủ môn nào trên thế giới vui khi phải nhận bàn thua. Tuy nhiên, hàng phòng ngự cũng như toàn đội làm rất tốt trong suốt vòng bảng. Sau 4 trận, chúng tôi chỉ để thủng lưới một bàn. Tôi và các đồng đội sẽ xem lại, phân tích video và cố gắng hết sức ở những trận đấu tiếp theo".

"Sự kết nối giữa tôi và hàng phòng ngự rất tốt. Chúng tôi luôn trao đổi với nhau, dù đôi khi không thể nghe thấy nhau vì trên khán đài có rất đông khán giả. Nhưng như tôi đã nói, đó là một phần của bóng đá và tuyển Việt Nam đang chơi tốt hơn từng ngày. Chúng tôi vẫn tiếp tục cải thiện, hướng tới ngôi vô địch", Patrik Lê Giang khẳng định.

Xuân Son khẳng định tuyển Việt Nam chơi tốt hơn ở bán kết. Ảnh: S.N

Trong khi đó, tiền đạo Xuân Son đánh giá về vòng bảng: "Chỉ có trận gặp Singapore, chúng tôi đánh rơi điểm nhưng vẫn chơi tốt và có một số cơ hội để giành chiến thắng. Tôi nghĩ mọi thứ hiện tại đều ổn. Chúng tôi chỉ cần duy trì phong độ. Tôi nghĩ toàn đội vẫn còn thời gian để tập luyện, đạt thể trạng tốt nhất cho vòng bán kết".

Về việc lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng, Xuân Son bày tỏ: "Được làm đội trưởng tuyển Việt Nam là một điều rất đặc biệt, không chỉ với tôi mà còn với gia đình. Tôi chỉ muốn duy trì phong độ, thể hiện tốt trong các trận đấu, giúp tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch. Tôi nghĩ đây là một điều rất đặc biệt đối với tôi và cả người dân Việt Nam".

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