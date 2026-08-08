Đạt kết quả

Sau chiến thắng đầy thuyết phục trước Indonesia, nhiều người kỳ vọng tuyển Việt Nam tiếp tục có trận đấu bùng nổ trước Campuchia trên sân Mỹ Đình vào tối 7/8.

Nhưng điều đó không xảy ra, dù HLV Kim Sang Sik vẫn sử dụng đội hình gần như mạnh nhất có trong tay, thay vì đưa ra những thay đổi nhằm dưỡng sức cho các trụ cột.

Đình Bắc toả sáng để giúp tuyển Việt Nam hoàn thành về mục tiêu

Với lực lượng tốt hơn, không ngạc nhiên khi tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát bóng vượt trội, tung ra nhiều pha dứt điểm, song cách chơi thiếu tốc độ và có phần hơi hời hợt giúp Campuchia đủ thời gian lùi sâu tổ chức phòng ngự.

Mọi thứ tưởng sẽ thay đổi khi Đình Bắc mở tỉ số ở phút 18, nhưng những cơ hội được tạo ra sau đó đều bị tuyển Việt Nam bỏ lỡ khá đáng tiếc khiến trận đấu không thể sớm khép lại như toan tính ban đầu.

Thậm chí, sự lơi lỏng và thiếu tập trung của hàng phòng ngự khiến tuyển Việt Nam đã phải trả giá với bàn thua đầu tiên tại ASEAN Cup tại phút 71.

Rất may, đoàn quân HLV Kim Sang Sik được “nhận quà” với pha đốt lưới nhà của Campuchia, trước khi kết thúc trận đấu bằng pha dứt điểm kỹ thuật mà Đình Bắc tạo ra ở những phút cuối.

Giành chiến thắng với tỉ số cách biệt 3-1 nhưng đây không phải màn trình diễn quá thuyết phục của đội bóng áo đỏ. Dù vậy, kết quả vẫn đủ để tuyển Việt Nam kết thúc với ngôi đầu bảng A, vào bán kết với thành tích bất bại.

Nhưng khó hài lòng

Có thể thấy, chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Campuchia cũng để lại không ít điều khiến HLV Kim Sang Sik phải suy nghĩ. Hàng phòng ngự vẫn có những thời điểm chơi thiếu tập trung. Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh… đều mắc sai sót, còn sự bọc lót giữa các tuyến chưa thật sự chặt chẽ, rất may Campuchia không đủ sắc bén để tận dụng triệt để.

Ở mặt trận tấn công, tuyển Việt Nam tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng hiệu quả vẫn chưa tương xứng. Nếu Đình Bắc là điểm sáng với cú đúp, thì những Xuân Son, Quang Hải hay Tiến Anh đều bỏ lỡ các tình huống có thể giúp đội nhà sớm giải quyết trận đấu.

Nhưng đây là chiến thắng không dễ dàng đối với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik

Điều tích cực là tuyển Việt Nam vẫn biết cách giành chiến thắng ngay cả khi không đạt phong độ cao nhất, đó là phẩm chất của một đội bóng lớn khi đối đầu với các đối thủ yếu hơn.

Tuy nhiên, từ vòng bán kết trở đi, đối thủ sẽ khác và nhiều khả năng là một Malaysia sở hữu chất lượng đội hình, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái tốt hơn rất nhiều. Những sai lầm như trước Campuchia hay sự phung phí cơ hội hoàn toàn có thể phải trả giá.

Vì thế, chiến thắng 3-1 trước Campuchia nên được xem là một lời nhắc nhở hơn là một màn trình diễn để hài lòng. Tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu đầu tiên, nhưng muốn bảo vệ chức vô địch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải cho thấy sự hiệu quả hơn, thay vì chơi đủng đỉnh và thậm chí gây thất vọng như 2 trận gặp Singpore và Campuchia trên sân Mỹ Đình.

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