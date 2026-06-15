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Viktor Gyokeres và Alexander Isak thu hút gần như mọi sự chú ý trong trận ra quân World Cup 2026 của Thụy Điển trước Tunisia trên sân Monterrey ở Mexico.

Họ là cặp tiền đạo có tổng giá trị chuyển nhượng lên tới khoảng 200 triệu euro, khi mùa hè năm ngoái lần lượt gia nhập Arsenal và Liverpool.

Quan trọng hơn, cả hai chân sút này đều thi đấu dưới kỳ vọng tại CLB và World Cup lần này có thể trở thành cơ hội để họ chứng minh lại đẳng cấp, qua đó trở lại nhóm tinh hoa của bóng đá thế giới.

Đúng là những con số của họ tại Premier League chưa tương xứng với mức phí khổng lồ. Gyokeres ghi 21 bàn cho Arsenal, thành tích vẫn tương đối gần với kỳ vọng.

Trong khi đó, Isak chỉ có vỏn vẹn 4 bàn cho Liverpool, phần lớn do liên tục bị chấn thương hành hạ. Con số ấy rõ ràng là quá ít nếu so với khoản đầu tư hơn 125 triệu euro mà đội chủ sân Anfield đã bỏ ra.