Màn trình diễn dưới sức của Brazil trước Maroc làm gia tăng hoài nghi về động lực và tham vọng của họ ở World Cup 2026.

Vinicius ghi bàn giúp Brazil tránh thất bại ngày ra quân. Ảnh: CBF

Trước Maroc, Brazil đã không thể hiện được đẳng cấp của một đội bóng 5 lần vô địch thế giới. Nếu không có bàn thắng của Vinicius, đội bóng áo vàng xanh thậm chí đã có thể khởi đầu giải đấu bằng một thất bại.

Báo chí Brazil đã không ngần ngại ‘tấn công’ thầy trò Ancelotti sau tiếng còi mãn cuộc. Globo đánh giá hiệp 1 của đội nhà trước Maroc: “45 phút tồi tệ nhất kể từ trận thua 1-7 Đức tại World Cup 2014.

Ibanez, Igor Thiago và Casemiro chơi đúng thảm họa. Và Raphinha có thực sự xứng đáng với vị thế bất khả xâm phạm ở tuyển Brazil hay không?”.

Tờ này cũng dành 2 từ “yếu kém” để nói về hàng thủ Brazil ở trận hòa 1-1 Maroc.

Báo chí xứ Samba đồng ý rằng, khi thực hiện những điều chỉnh nhân sự, đặc biệt Fabinho, rồi Luiz Henrique vào sân giúp Brazil chơi đỡ hơn, nhưng nhìn chung vẫn đáng thất vọng.

HLV Ancelotti chịu sức ép sau màn trình diễn không tốt của Brazil ở trận ra quân World Cup 2026. Ảnh: El Chiringuito TV

Tờ Lance! chỉ ra, cả Gabriel lẫn Lucas Paqueta và Inor Thiago không đạt phong độ thường thấy, nhưng người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất là hậu vệ phải Ibanez. Globo chấm cầu thủ đang chơi cho Al-Ahli thang điểm 4,5/10, còn độc giả thì thậm chí chỉ cho anh 2,9 điểm.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Brazil, Gary De Jesus bình luận trên chương trình After Foot của RMC: “Tuần trăng mật của Ancelotti với Brazil đã kết thúc. Trước trận ra quân World Cup 2026 này, vẫn còn một tia hi vọng: dư luận ủng hộ ông ấy.

Giờ thì họ đã đụng phải bức tường thành. Carlo Ancelotti đã thất bại trong bài kiểm tra lớn. Những lựa chọn đội hình Brazil của ông ấy trước Maroc đang bị chỉ trích, nhất là vị trí hậu vệ cánh. Tôi nghe họ nói, Brazil thì giống như Paraguay, còn Maroc mới là Brazil. Họ cần phải thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác ở trận đấu tiếp theo”.

(Nguồn VTV)