Có tổng cộng hơn 80 ngàn khán giả đã đến sân MetLife, East Rutherford (New Jersey) để xem trận khai màn bảng C World Cup 2026, Brazil vs Maroc, nhưng những gì diễn ra không như họ kỳ vọng.

Chính xác thì Brazil do Ancelotti đã chơi dưới sức. Họ để Maroc chọc thủng lưới trước ở phút 21, sau đó Vinicius mới gỡ hòa 1-1 (32’) để có 1 điểm ngày ra quân.

Vinicius nhận Cầu thủ hay nhất trận Brazil 1-1 Maroc. Ảnh: X Fabrizio Romano

Với kết quả này, vũ khúc Samba kéo dài chuỗi bất bại ở các trận mở màn World Cup trong 92 năm qua. Lần cuối cùng họ để thua ra quân là tại World Cup 1934, 1-3 trước Tây Ban Nha. Kể từ đó, Brazil giành 17 trận thắng, 4 trận hòa, ghi 48 bàn và thủng lưới 15.

Tuy nắm giữ kỷ lục đáng nể, nhưng không thể nói Brazil có trận đấu hài lòng trước Maroc. Họ thậm chí còn bị chỉ trích vì chơi dở.

Theo dõi đội nhà thi đấu, cựu tiền vệ Felipe Melo cho rằng, HLV Ancelotti đã lựa chọn sai đội hình xuất phát khiến Brazil không thể thắng Maroc.

“Ancelotti là một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, nhưng ở trận ra quân World Cup 2026 hôm nay, ông ấy đã chọn sai đội hình xuất phát của Brazil.

Ibanez không nên đá chính ở vị trí hậu vệ phải. Khi cậu ấy rời sân, Brazil chơi tốt hơn nhiều. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng không phải là hậu vệ cánh”.

HLV Ancelotti thừa nhận, Brazil cần phải cải thiện, nâng cao trình độ hơn nữa tại World Cup 2026: “Trong hiệp 1, toàn đội chơi không tốt, nhưng sau giờ nghỉ giải lao, tình hình cải thiện hơn. Chúng tôi đã có những thời cơ và cần phải biết cách tận dụng tốt hơn. Hòa 1-1 không phải là tệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực ở các trận đấu tiếp theo. Bạn không thể vô địch World Cup, chỉ dựa vào trận đầu tiên".

Khi được hỏi về lý do vì sao không cho Endrick vào sân trong trận Brazil 1-1 Maroc, vị thuyền trưởng người Italia đáp: “Tôi không ở đây để nói về một cầu thủ cụ thể, mà là về toàn đội”.

Trận đấu tiếp theo của Brazil là gặp Haiti (7h ngày 20/6), trước khi đấu Scotland lúc 5h ngày 25/6.

(Nguồn VTV)