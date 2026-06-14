Ronaldo xuất hiện tại bờ biển bang Florida trong chiếc quần ngắn, để lộ thân hình săn chắc cùng cơ bụng sáu múi nổi bật.

Đeo kính râm thời trang, anh thong thả dạo bước trên bãi cát Palm Beach cùng một số đồng đội, trong đó có Diogo Dalot của MU.

CR7 chuẩn bị cho World Cup bằng cách đi dạo biển - Ảnh: IG

Tiền đạo 41 tuổi gây chú ý với vóc dáng cường tráng, phần ngực và đôi chân săn chắc được phô bày rõ nét. Ronaldo đeo hai vòng ở cổ tay phải và một chiếc đồng hồ theo dõi thể lực màu trắng bên tay trái.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, chân sút thuộc biên chế Al-Nassr đứng chống hông cạnh khu vực ghế tắm nắng. Khi phát hiện có người quay phim, Ronaldo tỏ ra không hài lòng,

Tuyển Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup bằng cuộc đối đầu với CHDC Congo giữa tuần tới tới tại Houston.

Đáng chú ý, địa điểm thi đấu cách đại bản doanh của đội ở Florida 1.600km, sau khi thầy trò HLV Roberto Martinez đặt chân đến Mỹ.

Dù là cái tên giàu sức hút, vai trò của Ronaldo trong ĐTQG vẫn là chủ đề gây tranh luận, khi Bồ Đào Nha sở hữu hàng tiền vệ và hàng công trẻ trung, giàu tốc độ và sáng tạo.

Ronaldo thư giãn cùng các đồng đội dưới ánh nắng mặt trời - Ảnh: IG

Đáp lại những nghi ngờ về thể trạng, Ronaldo tự tin tuyên bố: "Về thể chất à? Tôi vẫn ổn, chẳng lẽ các bạn không xem các trận đấu sao?".

Mùa giải vừa qua, anh cũng góp công giúp Al-Nassr giành chức vô địch Saudi Pro League - danh hiệu đầu tiên kể từ khi chuyển tới Trung Đông thi đấu.