Link xem trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada:

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Thụy Sĩ bước vào cuộc đối đầu Canada ở lượt trận cuối bảng B World Cup 2026 với nhiệm vụ rõ ràng: giành ít nhất 1 điểm để chắc chắn đi tiếp. Sau hai lượt trận, đại diện châu Âu có 4 điểm và hiệu số +3.

Thụy Sĩ vs Canada

Ở chiều ngược lại, Canada đang có lợi thế lớn hơn. Đội đồng chủ nhà cũng sở hữu 4 điểm nhưng tạm dẫn đầu bảng nhờ hiệu số +6, sau chiến thắng đậm 6-0 trước Qatar. Vì vậy, một trận hòa là đủ để Canada giữ ngôi nhất bảng.

Dù vậy, đây không hẳn là trận đấu dễ đoán. Thụy Sĩ nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, chắc chắn và giàu tính tổ chức. Xhaka, Freuler cùng Embolo là những điểm tựa quan trọng giúp đội bóng xứ sở đồng hồ duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.

Canada lại mang đến tốc độ, tinh thần hưng phấn và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, chấn thương của Kone cùng thể trạng chưa tối ưu của Alphonso Davies có thể ảnh hưởng tới sức mạnh của đội bóng Bắc Mỹ.

Một trận hòa có thể làm hài lòng cả hai, nhưng Thụy Sĩ chắc chắn vẫn muốn thắng để chiếm ngôi đầu.

Đội hình dự kiến Thụy Sĩ vs Canada

Thụy Sĩ: Kobel, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Rieder, Xhaka, Freuler, Manzambi, Embolo, Ndoye

Canada: Crépeau, Johnston, Cornelius, De Fougerolles, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Saliba, Ahmed, David, Larin