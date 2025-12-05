Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/12/2025 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.
Link xem trực tiếp nữ Việt Nam đấu với Malaysia:
Link xem trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv7-1,27.html
Link xem trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-malaysia-692fe93ed1cb99c3e04cafb0?event=event&type=highlight
Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Vạn, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Minh Chuyên.
Tuyển nữ Việt Nam tự tin đánh bại Malaysia với tỉ số đậm trong trận mở màn bảng B tại SEA Games 33, lúc 18h30 ngày 5/12.
Trận ra quân SEA Games 33 của U22 Việt Nam khép lại bằng chiến thắng trước Lào như dự đoán, tuy nhiên, người ta tự hỏi liệu HLV Kim Sang Sik có đang… giấu bài?
Nữ Thái Lan có màn ra quân tưng bừng tại SEA Games 33 khi đè bẹp các cô gái Indonesia 8-0, thể hiện sức mạnh vượt trội và hoàn toàn áp đảo trong suốt 90 phút thi đấu.