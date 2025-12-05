Link xem trực tiếp nữ Việt Nam đấu với Malaysia:

Link xem trên VTVgo:  https://vtvgo.vn/channel/vtv7-1,27.html 

Link xem trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-malaysia-692fe93ed1cb99c3e04cafb0?event=event&type=highlight

tuyen nu viet nam thai lan 16 3281.jpg
Tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân với Malaysia

Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Vạn, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Minh Chuyên. 

lich tuyen nu 3535.jpg