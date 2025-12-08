Lịch thi đấu SEA Games 33 của đoàn Việt Nam: VietNamNet cập nhật lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 mới nhất tại đây.
Link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs Philippines
Link xem trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv7-1,27.html
Link xem trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/philippines-viet-nam-6934f9d4df720a618df9ad5d?event=event&type=highlight
Đội hình dự kiến
Nữ Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Hải Yến, Thu Thương, Nguyễn Hoa, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Huỳnh Như.
Nữ Philippines: Olivia Davies, Long Moriah, Rebecca, Sawicki Katrina, Guy Marie, Sara Kristine, Rachael, Krysteen, Isabella, Janae Allana, Ramirez.
ĐT nữ Philippines bất ngờ chịu thất bại 1-2 trước các cô gái Myanmar ở trận khai màn bảng B bóng đá nữ SEA Games 33, chiều 5/12.
Thái Thị Thảo lập hat-trick, đội trưởng Hải Yến cũng ghi cú đúp trong chiến thắng tưng bừng 7-0 của tuyển nữ Việt Nam trước nữ Malaysia, ở trận ra quân SEA Games 33.
