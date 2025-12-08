Link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs Philippines

Link xem trên VTVgo:  https://vtvgo.vn/channel/vtv7-1,27.html 

Link xem trên FPT Play:  https://fptplay.vn/su-kien/philippines-viet-nam-6934f9d4df720a618df9ad5d?event=event&type=highlight 

Tuyển nữ Việt Nam ra quân thắng tưng bừng Malaysia - Ảnh: V.A

Đội hình dự kiến 

Nữ Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Hải Yến, Thu Thương, Nguyễn Hoa, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Huỳnh Như.

Nữ Philippines: Olivia Davies, Long Moriah, Rebecca, Sawicki Katrina, Guy Marie, Sara Kristine, Rachael, Krysteen, Isabella, Janae Allana, Ramirez.