U17 Australia tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại U17 Argentina 2-0 tại World Cup 2026, nhờ lối chơi phản công sắc bén, khiến đương kim á quân Nam Mỹ nhận thất bại cay đắng.

Video highlights U17 Australia 2-0 U17 Argentina

U17 Argentina bước vào trận ra quân U17 World Cup 2026 với vị thế á quân Nam Mỹ và được đánh giá cao hơn Australia. Tuy nhiên, đại diện châu Đại Dương đã tạo nên bất ngờ bằng đấu pháp pressing quyết liệt và phản công tốc độ.

Đáng chú ý, đội hình U17 Australia có hai cầu thủ gốc Việt là Jariyah Shah thuộc MU và Max Court của Brisbane Roar. Ngay phút thứ 6, Becvinovski bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi dứt điểm vọt xà ở cự ly gần.

U17 Australia gây bất ngờ lớn trong ngày khai màn U17 World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

U17 Argentina nhanh chóng giành quyền kiểm soát bóng. Goytia liên tiếp uy hiếp khung thành U17 Australia nhưng thủ môn Wilson-Papps thi đấu xuất sắc, đặc biệt với pha cứu thua trước cú sút xa ở phút 16.

Sau giờ nghỉ, U17 Australia phát huy hiệu quả những pha phản công. Phút 56, Akon kiến tạo cơ hội thuận lợi nhưng Becvinovski không thể đánh bại thủ môn đối phương.

Bốn phút sau, chính Akon thực hiện quả căng ngang khiến Guich lúng túng phản lưới nhà, giúp U17 Australia vượt lên dẫn trước.

Đến phút 71, Akon thoát xuống ghi bàn nhân đôi cách biệt. Dù trọng tài ban đầu xác định việt vị, bàn thắng được công nhận sau khi U17 Australia sử dụng quyền khiếu nại video VSR.

Những phút cuối, U17 Argentina dồn toàn lực tấn công nhưng bất lực trước hàng thủ đối phương. Đại diện Nam Mỹ còn mất Ulises Vallejo vì thẻ đỏ trong thời gian bù giờ.

Thắng 2-0, U17 Australia tạo nên cú sốc lớn tại World Cup 2026, trong khi hậu duệ của Lionel Messi có khởi đầu đầy thất vọng.

Ghi bàn: Guich 60' (phản lưới), Akon 71'

Đội hình xuất phát:

U17 Argentina: Reigia, T. Perez, Guich, Coria, Cardozo, Ortiz, Benitez, Goytia, Baroni, Barrionuevo, Salinas.

U17 Australia: Wilson-Papps, Lyall-Rajendra, Bond, McCaskey, Mitchell, Jariyah Shah, Kutleshi, Akon, Shaw, Court, Becvinovski.