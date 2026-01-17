Link xem trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Australia:

https://tv360.vn/tv/tv360-10?ch=9957&ev=77165&es=1&col=banner&sect=BANNER&page=home 

https://vtvgo.vn/channel/vtv5-1,5.html 

https://vtvgo.vn/channel/vtv-can-tho-1,6.html 

Link tường thuật của VietNamNet:  https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

G x2r3saUAAr9rS.jpg
Cầu thủ hai đội sẵn sàng chiến tứ kết - Ảnh: AFC

Đội hình dự kiến 

U23 Australia: Delianov; Popovic, Rawlins, Colakovski, Bos; O'Neill, Arzani, Trewin; Irankunda, D'Agostino, Kuol.

U23 Hàn Quốc: Hong Sung Min, Lee Geon Hee, Lee Hyun Yong, Shin Min Ha, Bae Hun Seo, Jeong Jae Sang, Kim Han Seo, Lee Chan Wook, Kang Seong Jin, Jeong Jae Sang, Ji Hoon Jeong.

G wMcb0X0AABS x.jpg
Nhật Bản hẹn Hàn Quốc hoặc Australia ở bán kết - Ảnh: AFC