Link xem trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Australia:
https://tv360.vn/tv/tv360-10?ch=9957&ev=77165&es=1&col=banner§=BANNER&page=home
https://vtvgo.vn/channel/vtv5-1,5.html
https://vtvgo.vn/channel/vtv-can-tho-1,6.html
Link tường thuật của VietNamNet: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Đội hình dự kiến
U23 Australia: Delianov; Popovic, Rawlins, Colakovski, Bos; O'Neill, Arzani, Trewin; Irankunda, D'Agostino, Kuol.
U23 Hàn Quốc: Hong Sung Min, Lee Geon Hee, Lee Hyun Yong, Shin Min Ha, Bae Hun Seo, Jeong Jae Sang, Kim Han Seo, Lee Chan Wook, Kang Seong Jin, Jeong Jae Sang, Ji Hoon Jeong.
Chiến thắng kịch tính trước U23 UAE không chỉ đưa U23 Việt Nam vào bán kết, mà còn khiến FIFA gửi thông điệp ngắn gọn, giàu ẩn ý về HLV Kim Sang Sik.
Chuyên gia Phan Anh Tú hết lời khen ngợi chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE, đồng thời dự đoán đối thủ ở trận bán kết của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ là Uzbekistan.
Giới truyền thông Indonesia nhận xét U23 Việt Nam thể hiện hình ảnh ứng viên vô địch khi hạ U23 UAE 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.
U23 Việt Nam sẽ không được nhận bất cứ khoản thưởng nào từ AFC một khi giành thành tích cao tại VCK U23 châu Á 2026.
Truyền thông Hàn Quốc đánh giá, U23 Việt Nam do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt có thể thực hiện điều thầy Park cùng đội còn dang dở ở Thường Châu: vô địch U23 châu Á.