Trực tiếp ASIAD ngày 3/10: Việt Nam có HCV thứ 3 Tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, giành HCV Asiad 2026. Đây là tấm HCV thứ 3 của đoàn TTVN tại Đại hội.

Link xem trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản:

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Bóng đá nam ASIAD 2026 khép lại bằng cuộc hẹn giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc, lúc 17h30 chiều nay (3/10). Đây là lần thứ ba liên tiếp hai đối thủ gặp nhau trong trận tranh HCV.

U23 Hàn Quốc bước vào chung kết với 3 chức vô địch liên tiếp, cùng đội hình được tăng cường bởi 3 tuyển thủ quá tuổi vừa dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Với những cầu thủ đủ điều kiện, HCV còn mở ra cơ hội được miễn nghĩa vụ quân sự tại ngũ thông thường, giúp sự nghiệp không bị gián đoạn.

U23 Nhật Bản chọn thế hệ U21 để chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028. Tuổi trung bình của chủ nhà là 20,7 - thấp hơn U23 Hàn Quốc đến 2,1 tuổi, nhưng hành trình vào chung kết cho thấy họ đủ sức thách thức nhà vô địch.

Hai trận bán kết càng khiến cuộc đối đầu đáng chờ đợi. U23 Hàn Quốc ngược dòng thắng U23 Trung Quốc 2-1, còn U23 Nhật Bản thoát hiểm nhờ bàn gỡ phút 88 trước U23 Uzbekistan, rồi thắng luân lưu 9-8.

Chủ nhà cần hồi phục sau 120 phút căng thẳng, nghỉ ít hơn một ngày và đá nhiều hơn một trận so với đối thủ xứ kim chi.

U23 Hàn Quốc phải tìm cách xuyên thủng hàng thủ mới nhận một bàn thua, trong khi U23 Nhật đối diện sức mạnh không chiến và khả năng cung cấp bóng của Eom Ji-sung - một trong ba cầu thủ vượt quá tuổi 23 và có cú đúp kiến tạo trong trận bán kết.

“Chỉ còn một bước nữa để chạm đến đỉnh cao châu Á”, LĐBĐ Nhật Bản gửi thông điệp. Phía Hàn Quốc cũng tự tin: “Chỉ còn một bước nữa đến HCV. Trận chung kết hướng tới 4 lần vô địch liên tiếp tại Á vận hội”.