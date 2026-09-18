Link tường thuật trực tiếp U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

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U23 Kuwait đối đầu U23 Uzbekistan ở lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, đặc biệt là U23 Uzbekistan trong cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo.

Sau trận ra quân, U23 Uzbekistan đang có lợi thế lớn khi giành chiến thắng 5-1 trước U23 Philippines, qua đó tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm cùng hiệu số vượt trội. Một chiến thắng trước U23 Kuwait sẽ giúp đội bóng Trung Á sớm giành vé đi tiếp trước lượt trận cuối.

Trong khi đó, U23 Kuwait có trận hòa 1-1 trước U23 Việt Nam ở ngày mở màn. Đội bóng Tây Á cho thấy khả năng phòng ngự chắc chắn nhưng vẫn cần cải thiện hiệu quả trong khâu tấn công.

U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều, lối chơi kỹ thuật và kinh nghiệm tại các giải trẻ châu Á. Tuy nhiên, U23 Kuwait chắc chắn sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhằm duy trì cơ hội cạnh tranh tại bảng C.

Trận đấu giữa U23 Kuwait và U23 Uzbekistan diễn ra lúc 17h00 ngày 18/9, hứa hẹn ảnh hưởng lớn tới cục diện bảng đấu trước lượt trận cuối.

Đội hình dự kiến U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan

U23 Kuwait: Abdulredha Shehab; Hamoud Al-Sanousi, Ahmed Khurshid, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi; Montaser Abdul Salam, Ali Hassan, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi; Omar Al-Matar, Nasser Khader.

U23 Uzbekistan: Samandar Muratbaev; Sardorbek Bakhromov, Asilbek Jumaev, Ollobergan Karimov, Ravshan Khayrullaev; Saidkhon Khamidov, Dilshod Murtazayev, Giyosjon Rizakulov; Saidumarkhon Saidnurullaev, Muhammadali Urinboev, Ro'ziboy Fayzullaev.