Link xem trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan:

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Với chủ nhà U23 Nhật Bản là đối thủ mạnh nhất bảng A, U23 Thái Lan hiểu rằng cơ hội đi tiếp phụ thuộc rất nhiều vào những gì họ làm được trước U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong (Trung Quốc).

Vì thế, cuộc đối đầu U23 Kyrgyzstan trong trận ra quân ASIAD 2026 lúc 14h chiều 16/9 có thể định hình cả hành trình của “Voi chiến”.

Yotsakorn Burapha từng ghi bàn cho U23 Thái Lan trước U23 Kyrgyzstan hồi tháng 6. Ảnh: FAT

U23 Thái Lan có lý do để tin vào 3 điểm. Hai đội từng gặp nhau trong đợt FIFA Days tháng 6, giúp HLV Thawatchai và ban huấn luyện có thêm dữ liệu về đối thủ.

Nhà cầm quân Thái Lan đánh giá U23 Kyrgyzstan có những điểm mạnh đáng lưu ý, nhưng đồng thời khẳng định học trò đủ khả năng cạnh tranh và hướng đến chiến thắng.

Thái Lan đến ASIAD 20 mà không sử dụng suất cầu thủ quá tuổi. Đội hình trẻ này dù thiếu một số gương mặt được ưu tiên cho ĐTQG vẫn có những cầu thủ đã trải qua các trận đấu quốc tế quan trọng.

Yotsakorn Burapha là trường hợp tiêu biểu. Tiền đạo 21 tuổi vừa cùng ĐTQG Thái Lan vào chung kết ASEAN Cup 2026 và ghi bàn tại Mỹ Đình trong trận lượt về gặp tuyển Việt Nam.

Chính Burapha cũng ghi bàn trong trận hòa 1-1 U23 Kyrgyzstan trước đó. Kinh nghiệm ấy có thể trở thành điểm tựa cho hàng công trong một trận đấu mà U23 Thái Lan cần chủ động tìm bàn thắng.

Giành 3 điểm trước U23 Kyrgyzstan sẽ giúp “Voi chiến” bước vào trận gặp U23 Hong Kong với vị thế thuận lợi. Nếu được như thế, thầy trò HLV Thawatchai khép lại vòng bảng gặp U23 Nhật Bản gần như chỉ còn là thủ tục.