Link xem trực tiếp U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan:

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Tứ kết ASIAD 2026 giữa U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan chiều nay là cuộc gặp của hai đội vừa trải qua hành trình vòng bảng rất khác nhau.

U23 Trung Quốc dẫn đầu bảng B bằng sự chắc chắn: thắng U23 Triều Tiên 2-1, sau đó hòa U23 Iran và U23 UAE cùng tỷ số 0-0.

Yotsakorn Burapha đã quay lại Nhật Bản, U23 Thái Lan có đội hình tốt nhất. Ảnh: FTA

Điểm tựa của U23 Trung Quốc là hàng thủ kỷ luật và sự xuất sắc của thủ môn Li Hao.

Trong khi đó, U23 Thái Lan đi tiếp nhờ hai chiến thắng giàu cảm xúc trước U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong - những trận đấu mà họ bùng nổ khi đối phương dẫn bàn, trước khi thua chủ nhà U23 Nhật Bản 0-3.

U23 Thái Lan đã ghi 8 bàn, nhưng cũng 6 lần thủng lưới. “Voi chiến” cho thấy khả năng phản ứng mạnh mẽ và vai trò của những cầu thủ dự bị, đặc biệt là Paripan Wongsa.

Chính vì thế, trong trận tứ kết trên sân Toyota, bàn mở tỷ số có thể thay đổi toàn bộ diễn biến cuộc đối đầu.

Nếu U23 Thái Lan ghi bàn trước, U23 Trung Quốc sẽ phải chơi chủ động hơn những trận vừa qua. Ngược lại, nếu Trung Quốc vượt lên, khả năng lội ngược dòng của các học trò HLV Thawatchai sẽ gặp thử thách lớn.

U23 Trung Quốc có thể không bùng nổ như U23 Nhật Bản, nhưng họ đáng gờm hơn hai đối thủ mà U23 Thái Lan thắng tại vòng bảng.

Một tin vui với U23 Thái Lan là Yotsakorn Burapha đã có mặt ở Nhật Bản sau khi trở về quê nhà thi đấu cho Chonburi.

Yotsakorn tự tin: “Thể lực của tôi đã hoàn toàn sẵn sàng. Tôi thực sự rất háo hức được thi đấu. Tôi sẵn sàng chơi ở bất kỳ vị trí nào mà HLV giao cho, và cố gắng hết sức mình dù được bố trí ở đâu đi nữa.

Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị tốt nhất có thể để đối đầu với U23 Trung Quốc. Chúng tôi muốn vào bán kết, vì vậy chúng tôi chiến đấu hết sức để giành chiến thắng. Các đồng đội của tôi đều rất tuyệt vời, theo những gì bản thân đã thấy.

Tôi hy vọng có thể giúp đỡ các đồng đội và HLV hết sức có thể, nhằm đóng góp vào kết quả tốt của đội”.