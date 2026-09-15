Link tường thuật trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Kuwait: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

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U23 Việt Nam chính thức bước vào cuộc đua tại ASIAD 2026 với trận mở màn gặp U23 Kuwait lúc 17h00 ngày 15/9. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có khởi đầu thuận lợi trong hành trình chinh phục tấm vé vào vòng knock-out.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục Asiad 20 - Ảnh: VFF

Trước đối thủ đến từ Tây Á, U23 Việt Nam được kỳ vọng phát huy lối chơi kiểm soát bóng, khả năng phối hợp và sự linh hoạt trong các phương án tấn công. Dù vậy, U23 Kuwait chắc chắn sẽ mang đến thử thách với lối đá giàu thể lực và không ngại va chạm.

Bảng C còn có sự góp mặt của U23 Uzbekistan và U23 Philippines, vì vậy từng điểm số đều có ý nghĩa quan trọng. U23 Việt Nam cần tận dụng tốt trận đấu đầu tiên để tạo lợi thế trước khi bước vào những màn so tài quyết định ở vòng bảng ASIAD 2026.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

U23 Việt Nam: Văn Bình, Lý Đức, Quang Kiệt, Đức Anh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Quốc Việt.

U23 Kuwait: Abdulredha Shehab, Hamoud Al-Sanousi, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi, Montaser Abdul Salam, Ali Hassan, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi, Ahmed Khurshid, Omar Al-Matar, Nasser Khader.