Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Bangladesh: Hoàng Hên đá chính Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Bangladesh, thuộc khuôn khổ giao hữu quốc tế dịp FIFA Days, 19h hôm nay 26/3.

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Bangladesh

Thời gian: 19h00 ngày 26/03/2026

Địa điểm: SVĐ Hàng Đẫy

Giải đấu: Giao hữu FIFA Days

Kênh trực tiếp trên: FPT Play, VTV7

Kể từ tháng 11 năm ngoái, ĐT Việt Nam gần như không thi đấu, ngoại trừ chiến thắng 2-0 trước Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn đến khi AFC xử thua Malaysia 0-3, qua đó giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Đỗ Hoàng Hên hào hứng tập luyện trong lần đầu được lên ĐT Việt Nam Ảnh: VFF

Dù trận gặp Malaysia không còn nhiều ý nghĩa, màn giao hữu với Bangladesh vẫn được xem là bài test quan trọng. Đây là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đặc biệt khi nhiều cựu binh như Đình Trọng, Văn Hậu trở lại cùng các gương mặt trẻ.

Bangladesh không được đánh giá cao, nhưng vẫn là đối thủ phù hợp để tuyển Việt Nam thử nghiệm chiến thuật. Với lợi thế sân nhà và lực lượng vượt trội, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ giành kết quả thuận lợi, qua đó hoàn thiện đội hình cho chặng đường phía trước.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Bangladesh

Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Ngọc Bảo, Duy Mạnh, Văn Vĩ, Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long, Tiến Anh, Hoàng Hên, Tuấn Hải

Bangladesh: Hasan Srabon, Ahad Topu, Raihan Kazi, Zayyan Ahmed, Saad Uddin, Shamit Shome, Sohel Rana, Ahmed Fahim, Chouhhury, Mirajul Islam, Fahamedul Islam