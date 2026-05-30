Ngọn hải đăng của Arteta

Ngọn hải đăng luôn là tín hiệu hy vọng đầu tiên đối với những thủy thủ lênh đênh giữa biển khơi. Đó là ánh sáng dẫn đường đưa họ trở về đất liền an toàn. Với Mikel Arteta, Declan Rice chính là hình ảnh ấy của Arsenal, và ông thường gọi cậu học trò là “ngọn hải đăng” của đội.

“Trước đây tôi chưa từng nghe ai gọi mình như vậy. Nhưng ông ấy thường nói những điều không ai ngờ tới, nên đó thực sự là một lời khen rất đặc biệt”, tiền vệ người Anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với UEFA.

Rice giành Ngoại hạng Anh với Arsenal. Ảnh: PL

Declan Rice hiện là cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử. Năm 2023, Arsenal đã chi tới 120 triệu euro để đưa anh về từ West Ham, nhiều hơn 2 triệu euro so với số tiền mà Man City từng bỏ ra để chiêu mộ Jack Grealish.

Anh cũng là cầu thủ được định giá cao nhất đội hình Arsenal, ngang với Bukayo Saka.

Chính Arteta là người kiên quyết thúc đẩy thương vụ này khi Rice còn khoác áo West Ham. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn Arsenal có một điểm tựa vững chắc trong những thời khắc khó khăn.

Rice đã chứng minh ông hoàn toàn đúng. Tuyển thủ Anh luôn thi đấu bền bỉ, mạnh mẽ và ổn định.

Rice hiện dẫn đầu Arsenal về số đường chuyền thành công với 2.136 lần. Tuy nhiên, điểm mạnh lớn nhất của anh lại nằm ở các tình huống bóng chết – thứ đã trở thành vũ khí lợi hại của Arsenal mùa này.

Hầu như mọi quả đá phạt và phạt góc quan trọng của đội bóng thành London đều được thực hiện bởi Rice. Anh là cầu thủ tham gia nhiều nhất vào các tình huống cố định của Arsenal, góp phần giúp đội bóng lập kỷ lục Premier League về số bàn thắng từ bóng chết trong một mùa giải.

Arsenal đã ghi khoảng 20 bàn từ các tình huống như vậy, trong đó có 16 bàn xuất phát từ phạt góc. Trung vệ Gabriel là người hưởng lợi nhiều nhất với 4 pha lập công từ những đường bóng mà Rice thực hiện.

Bước vào trận đấu cuối cùng của Champions League (23h ngày 30/5), Rice vẫn còn một “món nợ” ở các trận chung kết, dù anh không thiếu danh hiệu.

Tiền vệ này từng vô địch Conference League cùng West Ham và giành Community Shield năm 2023, trước khi đăng quang Premier League cùng Arsenal mùa giải vừa qua.

Rice và Saka là những gương mặt không thể thay thế của Arsenal. Ảnh: PL

Tuy nhiên, anh cũng từng nếm trải nhiều thất bại đau đớn – thua chung kết League Cup cùng Arsenal và 2 lần gục ngã ở chung kết EURO trong màu áo tuyển Anh.

Điều đáng chú ý là Rice từng thi đấu cho các cấp độ trẻ của Ireland nhờ nguồn gốc gia đình, trước khi chuyển sang khoác áo tuyển Anh từ năm 2019. Nếu giành chiến thắng tại Budapest, anh sẽ cân bằng lại những ký ức buồn ở các trận cầu sinh tử.

Rice hồi tưởng về thời khắc Arsenal giành vé vào chung kết: “Lúc còn nhỏ, bạn lớn lên cùng những đêm Champions League, từ vòng bảng cho tới các trận knock-out và trận chung kết.

Khi nhận ra mình sắp được góp mặt ở sân chơi đó, bạn cứ nhìn đồng hồ liên tục, còn 5 phút, rồi 2 phút... và cuối cùng tiếng còi mãn cuộc vang lên. Khi ấy mọi cảm xúc vỡ òa: sự nhẹ nhõm, niềm hạnh phúc và cảm giác phấn khích tột độ. Đó là khoảnh khắc tôi sẽ nhớ mãi”.

Được Wenger “đặt chỗ”

Giờ đây, Rice sẽ được sống trọn vẹn giấc mơ thuở nhỏ trên sân khấu lớn nhất châu Âu, trong cuộc gặp PSG.

Nhưng trước mắt anh là thử thách khổng lồ khi phải đối đầu một trong những hàng tiền vệ mạnh nhất thế giới của PSG, cùng dàn tiền đạo nổi tiếng với khả năng pressing dữ dội ngay từ phần sân đối phương – khu vực mà Rice thường lùi sâu để tổ chức lối chơi.

Declan Rice và các đồng đội tự tin trước chung kết Champions League. Ảnh: AFC

“Bạn không thể biết trước trận đấu liệu mình có chơi tốt hay không. Đó luôn là một ẩn số”, Rice chia sẻ. “Nhưng điều bạn có thể kiểm soát là cách mình bắt đầu trận đấu và mức độ tự tin mà mình tạo ra cho bản thân”.

Declan Rice còn được đồng đội gọi bằng biệt danh “Con ngựa” nhờ nguồn năng lượng dồi dào và khả năng hoạt động không biết mệt mỏi.

Trong trận đấu quan trọng nhất lịch sử hiện đại của Arsenal, anh sẽ phải tiếp tục “phi nước đại” để chứng minh vì sao huyền thoại Arsene Wenger từng bị mê hoặc bởi tài năng của mình chỉ sau 20 phút theo dõi anh thi đấu ở cấp độ trẻ.

Trước mắt Rice là cơ hội lớn nhất trong sự nghiệp, giúp Arsenal chinh phục chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB, danh hiệu mà họ đã để vuột khỏi tay trong trận chung kết năm 2006 trước Barcelona.

Sẽ càng đặc biệt hơn nếu Arsenal hoàn thành giấc mơ ấy đúng 20 năm sau ngày thất bại cay đắng tại Paris. Đó sẽ là hành trang đặc biệt trước khi Rice hội quân với tuyển Anh dự World Cup 2026.