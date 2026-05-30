Vai trò Vitinha

Người ta ước tính chỉ khoảng 2%-5% học sinh sở hữu năng lực vượt trội. Không nghi ngờ gì nữa, Vitinha – hay tên đầy đủ Vitor Machado – thuộc nhóm nhỏ ấy trong đội bóng của Luis Enrique.

Không phải vì anh tiếp thu kiến thức nhanh hơn 70% như những học sinh xuất sắc, mà bởi những gì cầu thủ sinh năm 2000 thể hiện trên sân chính là hình ảnh hoàn hảo của lối chơi mà chiến lược gia người Tây Ban Nha xây dựng tại PSG.

Vitinha có vai trò đặc biệt với PSG. Ảnh: PSG Inside

Vitinha giống như lớp trưởng của Luis Enrique trên sân cỏ. Chỉ một cái nhíu mày của anh cũng có thể định hình nhịp độ pressing hay lùi đội hình của PSG – đội bóng đang đạt tốc độ cao nhất đúng vào giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Sự đồng điệu giữa thầy và trò lớn đến mức cả hai cùng đưa ra những thông điệp giống nhau về sự ra đi của Kylian Mbappe – nhân tố từng được xem là không hoàn toàn phù hợp với một tập thể cần vận hành đồng bộ.

Luis Enrique từng tuyên bố khi Mbappe ra đi: “Đội bóng của tôi sẽ mạnh hơn ở mùa giải tới”. Không lâu sau, Vitinha lặp lại quan điểm đó: “Với tư cách một tập thể, chúng tôi mạnh hơn”.

Tiền vệ 26 tuổi còn nhấn mạnh: “Trong bóng đá hiện đại, rất khó để một, hai hay ba cầu thủ không chạy, không hỗ trợ phòng ngự. Đó chính là sự khác biệt của PSG hiện tại”.

Vitinha hiện là nền tảng quan trọng nhất của PSG, đội bóng đang hướng tới chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp. Theo Transfermarkt, anh cùng Joao Neves là hai cầu thủ có giá trị cao nhất đội hình PSG, đều ở mức 110 triệu euro.

Kể từ khi gia nhập PSG từ Porto vào năm 2022, Vitinha đã góp mặt trong hành trình chinh phục 11 trong tổng số 13 danh hiệu của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Vai trò của Vitinha thực sự bùng nổ khi Luis Enrique đến vào năm 2023 và trao cho anh chiếc “đũa chỉ huy” ở tuyến giữa.

Trong mùa giải đầu tiên dưới thời Enrique, Mbappe vẫn là ngôi sao lớn nhất. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy, Vitinha dần trở thành thủ lĩnh thầm lặng của đội bóng.

Khi toàn bộ 11 cầu thủ PSG cùng vận hành như một khối thống nhất, màn trình diễn của tiền vệ người Bồ Đào Nha được nâng lên rõ rệt ở cả hai đầu sân.

Vitinha giúp duy trì cân bằng cho lối chơi của PSG. Ảnh: PSG Inside

Về mặt tổ chức lối chơi, anh là cầu thủ chuyền bóng nhất đội với trung bình 94,2 đường mỗi trận. Anh cũng là người có số đường chuyền ngắn chính xác cao nhất (82,7 mỗi trận) và thực hiện nhiều đường chuyền dài hiệu quả nhất (6 mỗi trận).

Ở khía cạnh phòng ngự, Vitinha là tiền vệ đánh chặn hiệu quả nhất PSG với trung bình 0,9 lần cắt bóng mỗi trận, đồng thời đứng thứ 4 toàn đội ở chỉ số này.

Dĩ nhiên, việc toàn đội PSG tích cực tham gia phòng ngự giúp giảm tải đáng kể cho anh. Trong một tập thể gắn kết hơn, Vitinha không còn phải liên tục vá những khoảng trống khổng lồ nơi tuyến giữa – khu vực có thể trở nên vô tận nếu các đồng đội lơ là nhiệm vụ.

Từng bị loại bỏ ở Bồ Đào Nha

Tại Porto, Vitinha được gọi bằng biệt danh “GPS” vì khả năng nhận biết và khai thác không gian gần như hoàn hảo. Điều này càng thể hiện rõ khi anh định vị lối chơi mà Luis Enrique triển khai ở PSG.

Tuy nhiên, khi còn nhỏ, anh từng không được đánh giá cao ở quê nhà vì thể hình thấp bé và gầy gò.

Chính những hạn chế đó lại buộc anh phải phát triển tư duy chiến thuật sắc bén hơn cùng kỹ thuật cá nhân xuất sắc hơn.

Vitinha dẫn đầu với 1.543 đường chuyền ở Champions League, vượt xa người thứ hai Pavlovic (1.163). Ảnh: PSG Inside

Bởi vậy, không khó hiểu khi Luis Enrique dành cho cậu học trò này sự ngưỡng mộ đặc biệt.

“Cậu ấy là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới trong việc kiểm soát trận đấu”, Luis Enrique nhấn mạnh. Ông không ngại lặp lại ý kiến này suốt nhiều tháng qua.

Trong khi đó, Ousmane Dembele nhấn mạnh Vitinha là người xứng đáng nhận Quả bóng vàng.

Tại Budapest (23h ngày 30/5), PSG sẽ cần Vitinha ở trạng thái tốt nhất để đá chung kết Champions League với Arsenal.

Dù đã đóng góp 7 bàn thắng và 10 pha kiến tạo mùa này, giá trị lớn nhất của anh không nằm ở những con số thống kê.

Thành bại của lối chơi tập thể mà PSG đang theo đuổi phụ thuộc rất nhiều vào đôi chân của Vitinha – như trận chung kết thắng Inter 5-0 tại Allianz Arena năm ngoái.

Thứ bóng đá mà Luis Enrique luôn mơ ước xây dựng cũng chính là thứ mà chàng trai đến từ Faro hằng khát khao.

Giờ đây, anh lại đứng trước sân khấu lớn nhất để chứng minh điều đó một lần nữa.