Trận chung kết Champions League 2025/26 giữa PSG và Arsenal sẽ diễn ra lúc 23h00 ngày 30/5 theo giờ Việt Nam tại sân Puskas Arena, Budapest, Hungary.

Đây là màn so tài rất được chờ đợi khi một bên là đại diện nước Pháp đang có phong độ cao dưới thời HLV Luis Enrique, còn bên kia là Arsenal giàu khát vọng của Mikel Arteta.

PSG bước vào trận đấu với vị thế được đánh giá nhỉnh hơn nhờ dàn cầu thủ chất lượng, kinh nghiệm ở các trận cầu lớn và lối chơi ngày càng hoàn thiện. Đội bóng thủ đô Paris đã vượt qua Bayern Munich với tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận bán kết để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Với nền tảng tấn công mạnh mẽ, PSG hướng tới mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế tại đấu trường châu Âu.

Trong khi đó, Arsenal cũng có lý do để tin vào cơ hội làm nên lịch sử. “Pháo thủ” đánh bại Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1 ở bán kết, qua đó lần thứ hai trong lịch sử vào chung kết Champions League.

Lần gần nhất Arsenal góp mặt ở trận đấu này là mùa 2005/06, khi họ thua Barcelona 1-2 tại Paris. Vì vậy, cuộc đối đầu với PSG không chỉ là một trận chung kết, mà còn là cơ hội để đội bóng London chạm tay vào danh hiệu châu Âu đầu tiên.

Theo điều lệ, nếu hai đội hòa sau 90 phút, trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ gồm hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Nếu vẫn bất phân thắng bại, nhà vô địch sẽ được xác định bằng loạt sút luân lưu 11m.

Tại Việt Nam, trận chung kết được phát sóng trực tiếp trên hệ thống TV360 và VTVcab, hứa hẹn thu hút sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Để phục vụ quý độc giả, Báo VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp màn so tài được chờ đợi nhất mùa giải châu Âu.