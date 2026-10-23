Link xem trực tiếp trận HAGL vs SLNA
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-hagl-vs-slna-17h-ngay-23-10-2567761.html
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/hoang-anh-gia-lai-song-lam-nghe-an-6ad881f2263f22e2f87249b5?event=event&type=highlight
Đội hình dự kiến trận HAGL vs SLNA:
HAGL (4-2-3-1): Trần Trung Kiên; Hà Châu Phi, Nguyễn Quốc Quang Huy, Basilio da Silva Julio Cesar, Trần Thanh Sơn; Nguyễn Thanh Nhân, Hoàng Vĩnh Nguyên; Trần Gia Bảo, Luann Augusto, Robson Alves Reis; Jacintho Ferreira Matheus Lucas.
SLNA (4-3-3): Cao Văn Bình; Bùi Thanh Đức, Lê Nguyên Hoàng, Jairo Rodrigues Filho, Đặng Quang Tú; Nguyễn Quang Vinh, Luiz Guilherme, Lê Văn Quý; Nguyễn Văn Bắc, Abdel-Amine Trần Đức Vinh, Bruno Pereira de Albuquerque.
Link xem trực tiếp trận Thể Công Viettel vs Bắc Ninh
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/the-congviettel-bac-ninh-6ad882c4ef3cc3882ff7078b?event=event&type=highlight
Đội hình dự kiến Thể Công vs Bắc Ninh
Thể Công: Văn Việt, Viết Tú, Chí Khải, Lucas, Tuấn Tài, Hoàng Minh, Paulinho, Văn Tú, Việt Hưng, Văn Khang, Ribamar
Bắc Ninh: Văn Công, Xuân Quyết, Trọng Kiệt, Tiến Long, Rafael Santos, Thế Hưng, Văn Đại, Vitao, Hồng Quân, Fisher, Brenner.