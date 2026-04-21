PIF ngừng rót vốn

LIV Golf, giải đấu gây tranh cãi ra đời năm 2022 và tạo nên cuộc chia rẽ chưa từng có trong làng golf, đang phải tìm kiếm nhà đầu tư mới.

Nguyên nhân là Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) dự kiến ngừng rót vốn khi mùa giải kết thúc vào tháng 8 tới.

Rahm vô địch ở sự kiện Mexico hôm 19/4. Ảnh: LIV Golf

Nguồn tiền khổng lồ này giúp tạo ra từ con số 0 một sản phẩm mang tính “nhân tạo”, đủ sức hấp dẫn nhiều tay golf hàng đầu như Jon Rahm, Cameron Smith, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Sergio Garcia, Dustin Johnson hay Phil Mickelson.

Họ thi đấu theo một thể thức phá cách: giải chỉ 3 vòng, 54 golfer, không bị loại, xuất phát đồng loạt và có âm nhạc ngay trên sân.

Nhờ tiềm lực tài chính, LIV đã cạnh tranh trực tiếp với các hệ thống truyền thống như PGA Tour và DP World Tour.

Kể từ khi ra đời, PIF đã đầu tư hơn 5 tỷ USD để ký hợp đồng với các ngôi sao và nâng tiền thưởng lên tới 30 triệu USD mỗi giải, gây ra một làn sóng “lạm phát” chưa từng có trong làng golf.

Tuy nhiên, chính dòng tiền tưởng như vô hạn này lại là con dao hai lưỡi. LIV phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn tài trợ từ Saudi Arabia.

Khi PIF chuyển hướng đầu tư các dự án khác như World Cup 2034 hay quần vợt, tương lai của LIV lập tức bị đe dọa.

Quá trình “rao bán” đã bắt đầu. CEO Scott O’Neil thừa nhận: “Sẽ có những thay đổi cấu trúc. Nếu cần huy động vốn… thì có lẽ sẽ phải làm. Đây là kinh doanh”. Ngân sách hiện tại chỉ đủ duy trì đến hết năm 2026.

Khó bán

Bài toán lớn nhất là LIV rất khó bán vì giải đấu chưa tạo được sức hút ổn định.

Dù mở rộng toàn cầu, từ Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc, Singapore, Nam Phi, Mexico, Mỹ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Anh, LIV vẫn chưa đạt được lượng khán giả hay hợp đồng truyền hình đáng kể tại Mỹ – thị trường quan trọng nhất.

Các con số tài chính càng làm tình hình thêm u ám. Từ năm 2022, LIV đã chi hơn 1,5 tỷ USD tiền thưởng, trong khi lỗ hơn 1,46 tỷ USD chỉ sau 3 mùa đầu.

DeChambeau chưa được gia hạn. Ảnh: LIV Golf

Doanh thu tài trợ khoảng 500 triệu USD/năm từ các thương hiệu lớn như Rolex, HSBC hay Aramco chỉ đủ trang trải một phần chi phí vận hành, chưa kể các hợp đồng “khủng” như của Rahm (300 triệu USD đến năm 2028).

Cuộc cạnh tranh với PGA Tour đã đẩy chi phí trong làng golf lên mức kỷ lục, khiến bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải cân nhắc kỹ khi tham gia vào LIV.

Trong khi đó, tương lai của các ngôi sao cũng trở nên bất định, khi những cái tên lớn như DeChambeau chưa gia hạn hợp đồng.

Ban đầu, LIV kỳ vọng các đội có thể tự chủ tài chính sau 2-3 năm, nhưng gần 5 năm trôi qua, điều đó vẫn chưa thành hiện thực. “Vòi tiền dầu mỏ” đang dần khép lại.

Scott O’Neil thẳng thắn: “Chúng tôi được đảm bảo tài chính cho mùa này, nhưng phải làm việc hết sức để xây dựng một mô hình kinh doanh có thể duy trì giải đấu”.

Giữa một thế giới golf đang chia rẽ, LIV vẫn tiếp tục tồn tại – nhưng giờ đây, với một tấm biển rõ ràng: nhà bán.