Những lo ngại về tình trạng thể lực của Carlos Alcaraz tiếp tục gia tăng sau khi hình ảnh mới nhất của tay vợt người Tây Ban Nha được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trên Twitter, nhà báo Jose Moron – người điều hành website tennis Punto de Break – đăng tải bức ảnh cho thấy Alcaraz đang phải đeo nẹp cố định ở cổ tay phải.

Alcaraz nguy cơ vắng mặt tại Roland Garros 2026 - Ảnh: Jose Moron

Chi tiết này ngay lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ “dậy sóng”. Theo Moron, mức độ chấn thương không hề nhẹ: cổ tay của Alcaraz gần như bất động và vẫn cần nẹp hỗ trợ hoàn toàn. Điều đó đồng nghĩa với việc tay vợt số 2 thế giới chưa thể trở lại tập luyện bình thường.

Trước đó, Alcaraz đã buộc phải rút lui ngay từ vòng hai Barcelona Open vì chấn thương cổ tay. Chỉ hai ngày sau, anh tiếp tục thông báo không tham dự Madrid Open – giải Masters 1000 diễn ra trên sân nhà từ 22/4 đến 3/5.

Việc liên tiếp vắng mặt ở các giải đấu quan trọng khiến quá trình chuẩn bị của Alcaraz cho mùa sân đất nện bị gián đoạn nghiêm trọng. Người hâm mộ lo ngại anh khó đạt trạng thái tốt nhất trước thềm Italian Open, và đặc biệt là Roland Garros 2026 - Grand Slam danh giá khởi tranh cuối tháng 5.

Alcaraz cho biết: “Chúng tôi đang chờ một cuộc kiểm tra trong vài ngày tới và kết quả sẽ mang tính quyết định để đưa ra lựa chọn. Tôi đang cố gắng giữ tinh thần lạc quan và kiên nhẫn.”

Trong bối cảnh thời gian không còn nhiều, mọi ánh mắt đang dõi theo quá trình hồi phục của Alcaraz, chờ đợi quyết định cuối cùng về việc anh có kịp góp mặt tại Paris hay không.