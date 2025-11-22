U17 Malaysia có màn ra quân không thể ấn tượng hơn tại bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana.

Chiến thắng “hủy diệt” này giúp họ tạm thời chiếm ngôi đầu bảng, vượt qua U17 Việt Nam dù thầy trò HLV Cristiano Roland cũng thắng tưng bừng 6-0 trước Singapore cùng thời điểm.

U17 Malaysia (áo vàng) áp đảo hoàn toàn - Ảnh: VFF

Sức mạnh vượt trội của U17 Malaysia được thể hiện rõ từ những phút đầu. Chỉ trong hiệp 1, họ đã ghi tới 7 bàn, trước khi tiếp tục nã thêm 6 bàn nữa vào lưới đối thủ trong hiệp 2. Hai cầu thủ nổi bật nhất là Iman Danish (các phút 5, 16, 20) và Arfan Haziq (40, 54, 90) - đều lập hat-trick.

Với chiến thắng này, U17 Malaysia tạm thời đứng đầu bảng C nhờ hiệu số vượt trội. Điều đó khiến cuộc đua giữa họ và U17 Việt Nam ở lượt trận cuối vào ngày 30/11 được xem như trận “chung kết” tranh tấm vé duy nhất vào VCK.

Dù vậy, trước khi chạm trán U17 Malaysia, U17 Việt Nam phải nỗ lực thắng đậm ở các trận còn lại, nhằm tạo lợi thế về hiệu số.

U17 Malaysia chiếm ngôi đầu bảng C sau lượt trận ra quân - Ảnh: VFF

Lịch thi đấu dày đặc 2 ngày/trận cũng buộc ban huấn luyện phải tính toán xoay vòng lực lượng hợp lý để đảm bảo thể lực và phong độ tốt nhất.

Cuộc cạnh tranh tại bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 nóng lên ngay sau lượt trận đầu tiên.