Giữa phong độ trồi sụt của Liverpool mùa này, Xabi Alonso, người đang thất nghiệp sau khi bị Real Madrid sa thải hồi tháng 1, được đồn sẽ thay thế Arne Slot vào cuối mùa.

Cũng cần nhắc thêm, Xabi từng từ chối trở lại Anfield thay Jurgen Klopp vào 2024, chọn ở lại Leverkusen thêm một mùa nữa, trước khi gia nhập Real Madrid.

Tuy nhiên, vị thuyền trưởng 44 tuổi đã bị gã khổng lồ La Liga sa thải hồi tháng 1, sau thất bại trước Barca ở Siêu cúp Tây Ban Nha, bên cạnh việc bất đồng với Chủ tịch Florentino Perez và Kylian Mbappe.

Xabi Alonso ưa thích sơ đồ 3 hậu vệ như Ruben Amorim ở MU. Ảnh: Teamtalk

Liverpool sau đó chọn Arne Slot thay Klopp và nhà cầm quân người Hà Lan giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu đến Anfield.

Dù vậy, Slot hiện đang chịu áp lực phải cải thiện kết quả và phong độ Liverpool – đang xếp thứ 5 Ngoại hạng Anh và chỉ hơn Chelsea xếp sau 1 điểm, sau 31 trận đã chơi.

Và việc Xabi Alonso đang rảnh rang, được cho sẵn sàng trở thành HLV trưởng mới của Liverpool, càng khiến công việc của Arne Slot có vẻ ngày một bấp bênh.

Liverpool trồi sụt mùa này nhưng lãnh đạo Liverpool chưa mất niềm tin vào Arne Slot. Ảnh: Liverpool FC

Thế nhưng, theo tờ The Times, thực tế không hẳn như vậy và nội bộ Liverpool có suy nghĩ khác về Xabi Alonso.

Theo nguồn này, bất chấp nguy cơ Liverpool rơi khỏi top 5 Ngoại hạng Anh, sẽ khiến họ lỡ vé dự Champions League mùa tới, "Arne Slot còn đó uy tín" với lãnh đạo CLB, bởi chiếc cúp vô địch mùa trước.

Giám đốc thể thao Richart Hughes và giám đốc điều hành Michael Edwards – những người quyết định ‘ghế nóng’ ở Anfield, được cho có mối lo ngại Xabi Alonso tương tự như Ruben Amorim ở MU – cùng mối ưa thích sơ đồ 3 hậu vệ.

“Đó là một trong những lý do Liverpool không theo đuổi Ruben Amorim” khi tìm người thay Klopp, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Xabi Alonso trở lại Anfield.

Liverpool sẽ cần phải chiêu mộ ít nhất 2 hậu vệ mới để chơi theo sơ đồ với hàng thủ 3 người. Người hâm mộ Liverpool đã quen với lối chơi tấn công cường độ cao của đội nhà, việc chơi với 3 hậu vệ càng khiến khả năng Xabi trở lại, khó xảy ra hơn.