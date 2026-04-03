MU, Arsenal, Chelsea hay Liverpool đều ngưỡng mộ cầu thủ tấn công 23 tuổi, người gần như chắc suất dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh.

Hồi cuối năm ngoái, Rogers đã ký hợp đồng 6 năm với Aston Villa nhưng điều đó không khiến các đội bóng muốn chiêu mộ anh nản lòng.

Morgan Rogers trong tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn - Ảnh: SunSport

Nguồn tin độc quyền từ SunSport tiết lộ, Morgan Rogers muốn đầu quân cho một CLB có tham vọng chinh phục những danh hiệu lớn.

Rogers và ban lãnh đạo Villa cũng hiểu rằng, kỳ chuyển nhượng hè 2026 là thời điểm thích hợp để hai bên chia tay.

Đội chủ sân Villa Park đang gặp khó khăn về tài chính và Rogers là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất đội.

Nếu họ không đứng trong tốp 5 Ngoại hạng Anh và mất đi nguồn thu từ Champions League mùa tới, việc giữ chân trụ cột gần như bất khả thi.

Morgan Rogers giữ mối quan hệ tốt đẹp với HLV Unai Emery và các quan chức cấp cao khác tại Villa Park. Thế nên, anh hy vọng họ sẽ không cản trở việc ra đi nếu có lời đề nghị phù hợp.

Thương vụ chiêu mộ Rogers chắc chắn sẽ vượt qua con số 80 triệu bảng và thậm chí có thể xô đổ kỷ lục 100 triệu bảng mà Man City bỏ ra để rước về Jack Grealish hồi 2021.

Mùa này, Rogers đã ghi được 8 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. Ngoài ra là 3 pha lập công khác tại Europa League.