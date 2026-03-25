Trong gần một thập kỷ khoác áo Liverpool, Mohamed Salah không chỉ mang hình ảnh ngôi sao, mà còn là biểu tượng định hình cả một kỷ nguyên thành công của đội bóng vùng Merseyside.

Gia nhập Liverpool năm 2017 từ AS Roma, Salah lập tức tạo ra một trong những mùa ra mắt vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh với 44 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Salah với danh hiệu Ngoại hạng Anh 2024/25. Ảnh: EFE/EPA

Tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo bằng chân trái và bản năng săn bàn giúp anh nhanh chóng khẳng định mình, trở thành nỗi ám ảnh của mọi hàng phòng ngự tại Premier League.

Không dừng lại ở những con số cá nhân, Salah là hạt nhân trong giai đoạn hoàng kim của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp.

Anh cùng Sadio Mane và Roberto Firmino tạo nên bộ ba tấn công trứ danh, đưa Liverpool chinh phục đỉnh cao châu Âu với chức vô địch Champions League 2018/19, trước khi khép lại cơn khát 30 năm ở bóng đá Anh bằng danh hiệu Premier League mùa 2019/20.

Xét về di sản, Salah nằm trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB. Hơn 250 bàn thắng sau hơn 400 trận giúp anh vươn lên nhóm đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại của Liverpool.

Salah cũng 4 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League, cùng hàng loạt giải thưởng cá nhân khác, minh chứng cho sự ổn định đáng kinh ngạc trong suốt nhiều mùa giải liên tiếp.

Điều khiến Salah khác biệt không chỉ nằm ở hiệu suất ghi bàn, mà còn ở tính chuyên nghiệp và khát khao không ngừng nghỉ.

Tiền đạo 33 tuổi – anh sẽ đón sinh nhật 34 khi World Cup 2026 khởi tranh – duy trì phong độ đỉnh cao qua nhiều năm, thích nghi với các hệ thống chiến thuật khác nhau và luôn là điểm tựa trên hàng công, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của đội bóng.

Khi hành trình tại Anfield đi đến hồi kết, Salah rời đi với tư cách một chân sút huyền thoại Anfield, cũng như hình ảnh biểu tượng toàn cầu, người đã góp phần đưa hình ảnh Liverpool lan tỏa mạnh mẽ trên bản đồ bóng đá thế giới.

Di sản mà anh để lại sẽ còn được nhắc đến trong nhiều thế hệ, như một trong những “Pharaoh” vĩ đại nhất từng chinh phục bóng đá châu Âu.