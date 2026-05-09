Eo biển Hormuz. Ảnh: Marine Traffic

Hãng tin RT và báo Dawn dẫn lời ông Mokhber nói ngày 8/5, Iran từ lâu đã bỏ quên vị thế đặc quyền của nước này dọc theo eo biển Hormuz. Ông Mokhber tuyên bố: "Eo biển Hormuz là một năng lực tương đương với một quả bom nguyên tử. Thật vậy, nắm trong tay một vị thế cho phép bạn tạo ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu chỉ bằng một quyết định là một cơ hội lớn".

Ông Mokhber nói thêm, Iran sẽ không từ bỏ thành quả của cuộc xung đột và Tehran sẽ tìm cách thay đổi thể chế pháp lý của eo biển Hormuz thông qua luật pháp quốc tế (nếu có thể) và đơn phương nếu cần thiết.

Eo biển Hormuz đã trở thành một trong những con bài mặc cả chính của Iran sau khi nước này đóng cửa tuyến đường thủy trọng yếu vào đầu cuộc xung đột với Mỹ và Israel, khiến hàng trăm tàu ​​thuyền mắc kẹt và gây xáo trộn thị trường năng lượng.

Những bình luận của ông Mokhber được đưa ra trong bối cảnh tạp chí hàng hải Lloyd’s List đưa tin Iran đã thành lập một cơ quan chính thức để giám sát việc quá cảnh và thu phí từ các tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz. Trong khi một số nhà lập pháp Iran tuyên bố nước này đã bắt đầu có doanh thu từ việc thu phí tàu đi qua Hormuz thì động thái trên đã bị Mỹ và cơ quan hàng hải của Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ.

Tương lai của eo biển Hormuz vẫn là trọng tâm của các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra. Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn hiện có, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận rộng hơn về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do hành động chung của Mỹ và Israel gây ra.