Tờ Washington Post dẫn lời 4 người nắm được bản phân tích cho biết như vậy. Phát hiện mới này đã làm dấy lên những câu hỏi về sự lạc quan của Tổng thống Donald Trump trong việc chấm dứt xung đột với Iran. Ngoài ra, nó cũng cho thấy đòn bẩy của Mỹ với Iran vẫn còn hạn chế khi đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tiếp diễn.

Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ nhận xét, các phân tích của CIA là không chuẩn xác và lập luận rằng lệnh phong tỏa “đang gây ra thiệt hại thực sự và ngày càng trầm trọng, cắt đứt thương mại, làm giảm doanh thu, đẩy nhanh tốc độ sụp đổ kinh tế của Iran”.

Mỹ đã áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran vào ngày 13/4 sau khi các cuộc đàm phán giữa hai nước nhằm chấm dứt xung đột đổ vỡ. Mục đích của cuộc phong tỏa là gây áp lực buộc Iran chấm dứt việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Đề cập tới tình hình eo biển Hormuz và cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ, hãng tin WANA nhận định Washington đang mắc kẹt trong bẫy thời gian ở tuyến đường biển trọng yếu này.

Theo WANA, Iran là một quốc gia đã sống nhiều năm dưới những hạn chế về kinh tế và an ninh nên giờ đây không còn coi thời gian là mối đe dọa mà là một phần đòn bẩy chiến lược. Vì vậy, đó là lý do tại sao chiến thuật gây áp lực tối đa của Mỹ không còn hiệu quả như trước.

Đối với Iran, Mỹ không còn là một cường quốc bất khả chiến bại mà là một đối thủ vẫn đang chật vật để đạt được mục tiêu, bất chấp mọi năng lực quân sự và truyền thông. Iran nhận định việc Mỹ đưa tàu quân sự trở lại khu vực không phải là nhu cầu tác chiến mà là nỗ lực bảo vệ hình ảnh quyền lực từng thống trị các tuyến đường thủy trong khu vực suốt nhiều năm.