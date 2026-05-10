Tạp chí Wall Street Journal hôm 9/5 trích dẫn một số nguồn thạo tin trong giới chức Mỹ tiết lộ ngay trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích chống Iran hồi cuối tháng 2, một số đơn vị IDF đã thâm nhập vào Iraq và thiết lập một căn cứ bí mật ngay trong lãnh thổ quốc gia Trung Đông này. Căn cứ trên nằm ở nơi cách Israel khoảng 1.600km và cung cấp cho IDF một vị trí tiền tuyến nằm gần với chiến trường Iran hơn.

“Căn cứ trên đóng vai trò là nơi đóng quân của đặc nhiệm Israel kiêm trung tâm hậu cần cho Không quân Israel và cũng là chỗ trú ẩn cho các đội tìm kiếm cứu nạn trong trường hợp phi công Israel bị bắn hạ trong giao tranh. Căn cứ trên gần như đã bị lộ vào đầu tháng 3 khi một người chăn gia súc phát hiện một số hoạt động quân sự bất thường và báo cho giới chức địa phương”, các nguồn thạo tin nói.

Theo các nguồn tin, quân đội Iraq đã cử một số đơn vị đến điều tra nhưng khi có mặt ở đó, họ “đã bị tấn công dữ dội, khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 2 quân nhân bị thương”.

Thiếu tướng Iraq Qais Al-Muhammadawi, Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến liên hợp Iraq cho hay có một lực lượng nhất định “hiện diện ở thực địa trước khi giao tranh nổ ra và có được sự hỗ trợ đường không cùng nhiều năng lực tác chiến vượt xa khả năng của các đơn vị Iraq”.

Cho đến nay, IDF vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.