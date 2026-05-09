Video: CENTCOM

Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội X hôm 8/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng Washington đã điều động chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet xuất kích từ tàu sân bay USS George H.W. Bush để ngăn chặn “2 tàu chở dầu M/T Sea Star III và M/T Sevda không tuân theo lệnh phong tỏa và có ý định cập cảng Iran”.

Khoảnh khắc M/T Sevda hứng chịu loạt đạn từ quân Mỹ. Ảnh: CENTCOM

Đoạn video đăng kèm thông cáo của CENTCOM cho thấy, camera lắp trên các thiết bị bay trinh sát đã ghi được khoảnh khắc 2 tàu chở dầu M/T Sea Star III và M/T Sevda hứng chịu các loạt đạn từ chiến đấu cơ của Mỹ.

“Các lực lượng Mỹ ở Trung Đông vẫn cam kết thực thi toàn lực lệnh phong tỏa đối với những tàu thuyền ra - vào Iran. Các quân nhân được huấn luyện bài bản của chúng tôi đang làm công việc tuyệt vời”, Đô đốc Brad Cooper, lãnh đạo CENTCOM nhấn mạnh.

Rộ tin Washington và Tehran tái hòa đàm

Báo Wall Street Journal trích dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ và Iran có khả năng sẽ nối lại đàm phán sớm nhất vào tuần tới ở thủ đô Islamabad, Pakistan.

Theo những nguồn tin trên, Mỹ và Iran đang làm việc với các nhà trung gian để soạn thảo bản ghi nhớ gồm 14 điểm “nhằm thiết lập các tham số cho 1 tháng đàm phán hướng đến chấm dứt xung đột”. Dự kiến, nội dung bản ghi nhớ sẽ bao gồm các luận điểm về chương trình hạt nhân của Iran, giảm thiểu căng thẳng ở eo biển Hormuz và khả năng chuyển kho dự trữ uranium đã làm giàu của Tehran sang quốc gia khác.

Hiện cả Washington và Tehran đều chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.