Theo CNN, quân đội Iran ngày 9/5 đã đưa ra cảnh báo cứng rắn về việc Mỹ tấn công tàu của Tehran ở Trung Đông. Động thái của Iran xảy ra trong bối cảnh Mỹ vẫn đang duy trì lệnh phong tỏa hàng hải ở Hormuz và một tiêm kích của Washington vừa nổ súng vào 2 tàu chở dầu của Tehran.

"Bất kỳ hành động gây hấn nào nhắm vào tàu chở dầu hoặc tàu thương mại của Iran sẽ dẫn tới những đòn tấn công mạnh, giáng vào các trung tâm của Mỹ trong khu vực", Bộ chỉ huy hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố.

Tiêm kích Mỹ nổ súng vào một tàu chở dầu của Iran. Ảnh: CENTCOM

Trong khi đó, Bộ chỉ huy Không quân Vũ trụ của IRGC cho biết các hệ thống tên lửa và UAV của Iran đã "khóa mục tiêu đối phương và đang chờ lệnh khai hỏa".

Liên quan đến tìnhh hình eo biển Hormuz, Bộ Quốc phòng Anh ngày 9/5 thông báo sẽ điều tàu khu trục HMS Dragon tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho sứ mệnh bảo vệ an ninh tại tuyến hàng hải này.

"Việc bố trí trước tàu HMS Dragon là một phần của kế hoạch thận trọng nhằm đảm bảo rằng London sẵn sàng, với tư cách là một phần của liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp cùng lãnh đạo, để bảo vệ eo biển khi điều kiện cho phép", phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Theo truyền thông Anh, việc điều động tàu HMS Dragon diễn ra sau động thái của Pháp triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay của mình đến phía nam biển Đỏ, khi hai nước hợp tác trong một kế hoạch phòng thủ nhằm khôi phục an ninh tại eo biển Hormuz.