Lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Úc được tổ chức sáng 13/4 tại Vĩnh Long. Đây là lần đầu tiên trái bưởi Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này sau khi hai nước hoàn tất các thủ tục pháp lý và kỹ thuật.

Trước đó, tháng 10/2025, cơ quan chức năng hai bên đã công bố mở cửa thị trường, thống nhất các điều kiện nhập khẩu đối với sản phẩm bưởi.

Không chỉ là một lô hàng xuất khẩu, ông Châu Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho rằng, việc xuất khẩu trái bưởi đã khẳng định vị thế, chất lượng của trái cây địa phương nói riêng, cũng như trái cây Việt Nam nói chung.

"Trái bưởi Việt Nam đã trải qua quy trình đánh giá và hàng loạt bài kiểm tra, lấy mẫu phân tích. Khi chúng ta tuân thủ đúng quy trình, đảm bảo từ khâu chọn giống, chăm sóc theo tiêu chuẩn đến khâu đóng gói, bảo quản thì không có cánh cửa nào là không thể mở ra", ông nói tại sự kiện.

Theo ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc Vina T&T, các bên liên quan đã mất hơn 2 năm với những cuộc đàm phán, đánh giá nguy cơ dịch hại khắt khe đối với trái bưởi. Việc đáp ứng danh mục 19 đối tượng sinh vật gây hại và quy trình chiếu xạ nghiêm ngặt khẳng định chất lượng, tính tuân thủ của nông sản Việt Nam.

Trái bưởi Việt Nam đã được xuất khẩu sang thị trường Úc. Ảnh: Tâm An

Xuất khẩu lô hàng đầu tiên đã khó, nhưng để giữ vững thị trường và khẳng định thương hiệu lâu dài còn khó hơn. Do đó, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long mong muốn doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục nâng cao năng lực chế biến, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững; phối hợp với nông dân xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để mở rộng sản lượng xuất khẩu.

Đối với bà con nông dân, ông Châu Văn Hoà đề nghị người dân kiên trì sản xuất sạch, bảo vệ uy tín thương hiệu. Bởi, một lô hàng lỗi sẽ ảnh hưởng đến cả một ngành hàng.

Về phần mình, chính quyền cam kết tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nông sản tỉnh nhà tiếp tục đi xa.

Bưởi là loại trái cây thứ sáu được xuất sang Úc, sau thanh long, xoài, vải, nhãn và chanh leo. Cũng trong sáng cùng ngày, một lô bưởi khác cũng đã được xuất khẩu từ Đồng Tháp sang thị trường Úc.

Việt Nam hiện có hơn 100.000ha bưởi, sản lượng gần 1 triệu tấn/năm. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2025 xuất khẩu bưởi đạt gần 73 triệu USD, tăng 26% so với năm 2024.