Hôm nay (ngày 20/9), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Huy Hùng (31 tuổi, quê Thanh Hoá) cùng 4 đồng phạm về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Trước đó, lúc 15h ngày 8/9, đoàn kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch số 492 phối hợp Công an phường Thới An kiểm tra một kho hàng trên đường TA05, khu phố 26, phường Thới An (quận 12 cũ). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đang sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào chai, can nhựa dán nhãn hiệu O.K, D.N, F.L nghi là hàng giả.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Khám xét hiện trường, công an thu giữ hơn 500 thùng nước rửa toilet, nước giặt, nước xả mang nhãn hiệu O.K, D.N, F.L cùng hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton và 6 bồn chứa dung dịch để pha chế.

Điều tra xác định Hoàng Huy Hùng là kẻ cầm đầu. Từ tháng 7/2025, Hùng mua hóa chất, bao bì, tem nhãn qua mạng xã hội, sau đó thuê Nguyễn Văn Thừa (24 tuổi), Võ Anh Huy (25 tuổi), Huỳnh Ngọc Sang (26 tuổi) và Hoàng Đức Anh (21 tuổi) pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả. Các sản phẩm được rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng, giao qua các chành xe.

Các loại hàng giả do cơ sở của Hùng sản xuất ra. Ảnh: CA

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ không phải do các công ty chính hãng sản xuất. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần lựa chọn mua sản phẩm tại các cửa hàng uy tín để tránh mua phải hàng giả, đồng thời kịp thời tố giác hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an toàn sức khỏe cộng đồng.