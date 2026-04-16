Sau VCK Asian Cup 2026, HLV Mai Đức Chung kết thúc hợp đồng với VFF. Ông Chung xin rút lui vì đã có tuổi, đồng thời mong muốn tuyển nữ Việt Nam có một người mới nhằm hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Người được VFF lựa chọn thay HLV Mai Đức Chung là ông Hoàng Văn Phúc. Ông Phúc không phải là gương mặt xa lạ khi từng dẫn dắt đội U23, tuyển Việt Nam và nhiều đội V-League, trong đó có chức vô địch V-League cùng CLB Quảng Nam năm 2017. Với đội nữ, ông từng đảm nhiệm vai trò trợ lý cho HLV Mai Đức Chung trong chiến dịch Asiad 19, SEA Games 33...

HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam.

Việc có thời gian dài làm "phó tướng" cho HLV Mai Đức Chung, giúp HLV Hoàng Văn Phúc hiểu rõ về tuyển nữ Việt Nam. Cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên diện mạo mới với đội tuyển nữ, sau nhiều năm vận hành dưới triết lý, lối chơi của người tiền nhiệm Mai Đức Chung.

Với VFF, đây là quyết định mang tính chiến lược nhằm duy trì sự ổn định sau khi HLV Mai Đức Chung rút lui, đồng thời hướng tới các mục tiêu lớn trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Nói cách khác, tuyển nữ Việt Nam vừa có tính kế thừa, vừa có hướng đi mới dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc.

Được biết, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam theo bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến hết SEA Games 34 diễn ra vào năm 2027. Trước mắt, tân thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam đi theo dõi các giải quốc gia để tuyển quân, sẵn sàng cho một cuộc thay máu về lực lượng.

HLV Hoàng Văn Phúc phải đối mặt với bài toán nhân sự khi những trụ cột quan trọng như đội trưởng Huỳnh Như đang dần bước sang phía bên kia sườn dốc sự nghiệp, trong khi nhiều trụ cột khác cũng không còn trẻ hay chấn thương. Ngoài ra, sự cạnh tranh ở trong khu vực ngày càng khốc liệt, khi không chỉ có Thái Lan mà Philippines hay Myanmar đang trở nên rất mạnh.

Lễ ký hợp đồng giữa VFF và HLV Hoàng Văn Phúc diễn ra vào sáng ngày 17/4 tại trụ sở VFF, Hà Nội.