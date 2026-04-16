Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Timor Leste
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Minh Thủy, Đại Nhân, Anh Hào, Minh Cương, Nguyễn Lực, Ngọc Sơn, Duy Khang, Sỹ Bách
U17 Timor Leste: Jyveus Lay, Rutkowski, Nono, Anderson Braz, Quevin Ximenes, Germano, Turan, Jacos Maia, Braz, Florindo Magno, Bapista Anin.
14h00
Nhận định trước trận:
U17 Việt Nam có khởi đầu như mơ tại bảng A khi thắng đậm U17 Malaysia 4-0, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland rộng cửa đi tiếp mà còn mang ý nghĩa quan trọng nếu phải so sánh hiệu số trong trường hợp xếp nhì bảng. Vì vậy, mục tiêu tiếp theo trước U17 Timor Leste là một chiến thắng đậm để củng cố vị thế.
Ở trận ra quân, U17 Việt Nam cho thấy sự vượt trội cả trong tấn công lẫn phòng ngự, với lối chơi gắn kết và hiệu quả. Ngược lại, U17 Timor Leste bộc lộ nhiều hạn chế khi để thua đậm U17 Indonesia, đặc biệt ở khả năng kiểm soát tuyến giữa và tổ chức phòng ngự.
Với tương quan hiện tại, U17 Việt Nam được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ hướng tới một chiến thắng cách biệt, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị tích lũy kinh nghiệm.