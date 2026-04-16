"CLB CAHN chính thức thông báo hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1999 tiếp tục gắn bó với đội bóng Thủ đô bằng bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến năm 2029.

Việc giữ chân thành công hậu vệ số 5 cho thấy chiến lược phát triển bền vững và mục tiêu duy trì sức mạnh nòng cốt của Ban lãnh đạo CLB trong những mùa giải tới. Chúc Đoàn Văn Hậu tiếp tục duy trì phong độ cao, luôn mạnh mẽ trên sân cỏ và gặt hái thêm nhiều thành công cùng CLB Công an Hà Nội", CLB CAHN thông báo.

Đoàn Văn Hậu cùng Hải My trong lễ ký gia hạn hợp đồng. Ảnh: P.X

Với việc gia hạn hợp đồng 3 năm với Văn Hậu, CAHN cho thấy mục tiêu phát triển dài hạn của mình. Trên BXH LPBank V-League 2025/26, đội bóng ngành công hiện đang dẫn đầu với 45 điểm, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 7 điểm, trong khi giải đấu còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc.

Về phần mình, Văn Hậu chia sẻ: "Tôi trải qua một giai đoạn chấn thương và đã nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ của lãnh đạo, HLV trưởng cũng như các đồng đội. Cahn có chiến lược, mục tiêu dài hạn và cả tham vọng, gồm vô địch một cúp khu vực. Đây là những yếu tố khiến tôi quyết định gắn bó với đội bóng".

Văn Hậu tiếp tục thi đấu cho CAHN trong 3 năm tới. Ảnh: CAHN

Trong ngày gian hạn hợp đồng, Văn Hậu xuất hiện cùng với Hải My. Hải My cũng là người đứng chứng kiến khoảnh khắc chồng mình đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với đội bóng ngành công an.

Sự xuất hiện của Hải My không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, mà còn phần nào giúp hậu vệ quê Thái Bình xua tan những ồn ào hậu trường trên mạng xã hội. Trước đó, Hải My cùng con trai cũng có mặt trên khán đài để cổ vũ Văn Hậu trong trận đấu giữa CAHN với PVF-CAND tại vòng 18 V-League 2025/26.