Không dễ dàng

Ban đầu, lễ bốc thăm VCK Asian Cup diễn ra vào ngày 11/4. Tuy nhiên, vì những lý do khách quan, việc xác định các bảng đấu được dời sang ngày 9/5. Như vậy, người hâm mộ phải chờ thêm mới biết tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu nào ở sân chơi châu lục diễn ra đầu năm 2027.

Nhưng có thể thấy, dù bốc thăm vào thời điểm nào, thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng khó tránh khỏi những thử thách lớn. Việc chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 3 khiến tuyển Việt Nam khả năng phải chạm trán ít nhất hai đối thủ mạnh hơn về thứ hạng và kinh nghiệm ở đấu trường châu lục.

Tuyển Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức ở Asian Cup 2027

Trong bối cảnh đó, khả năng tuyển Việt Nam rơi vào “bảng tử thần” là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngay cả khi tránh được các đội quá mạnh, khoảng cách trình độ giữa các học trò HLV Kim Sang Sik và phần còn lại của châu Á vẫn là một thách thức không nhỏ.

Những bài học từ các kỳ Asian Cup trước cho thấy, đôi khi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến các đội phải trả giá chứ không riêng gì “Những chiến binh sao vàng”.

Ông Kim Sang Sik chờ đối thủ nào?

Ra sân chơi châu lục, việc rơi vào bảng đấu nào cũng đồng nghĩa với khó khăn. Với tuyển Việt Nam, mục tiêu vượt qua vòng bảng không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực lớn mà đôi khi còn cần đến yếu tố may mắn. Chính vì thế, HLV Kim Sang Sik hiểu rõ rằng, muốn tiến xa không thể chờ vào lá thăm may rủi.

Nên điều quan trọng với HLV Kim Sang Sik là nâng cấp đội nhà hơn là tập trung vào những lá thăm may rủi

Xác định như thế, nên HLV Kim Sang Sik có lẽ không quá quan tâm đến việc đối thủ cụ thể là ai. Thay vào đó ông thầy người Hàn Quốc tập trung tối đa vào việc "nâng cấp" nội lực của đội nhà. Từ việc thử nghiệm các nhân tố mới, đặc biệt là làn sóng cầu thủ nhập tịch và Việt kiều đang có phong độ cao, cho đến việc xây dựng một lối chơi linh hoạt, hiệu quả hơn để tiến xa bằng thực lực của mình.

Làm tốt những điều nói trên cùng với tinh thần vững vàng tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên dấu ấn, bất chấp lá thăm đưa thầy trò HLV Kim Sang Sik rơi vào bất kỳ bảng đấu nào.