Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: ABC News

Hãng tin CNN dẫn lời quan chức trên cho biết ngày 15/1, Qatar, Oman, Ảrập Xêút và Ai Cập đã kêu gọi Mỹ tránh tấn công Iran và cảnh báo về những rủi ro an ninh, kinh tế có thể ảnh hưởng tới cả Mỹ lẫn khu vực rộng lớn hơn. "Điều quan trọng là Washington phải lắng nghe thông điệp của các nước đồng minh trong vùng, đặc biệt là các đối tác chủ chốt ở vùng Vịnh. Đây là những đối tác đóng vai trò trung tâm trong chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump".

Bốn quốc gia trên cũng cảnh báo Iran rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở của Mỹ ở vùng Vịnh sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ của Iran và các nước trong khu vực.

Quan chức trên cho hay: "Các cuộc hội đàm tập trung vào việc giảm bớt căng thẳng trong các tuyên bố công khai và tránh các hành động quân sự có thể gây ra bất ổn ở khu vực rộng lớn hơn".

Theo nguồn tin trên, những nỗ lực ngoại giao của 4 quốc gia Ảrập đã khiến căng thẳng giảm bớt. Qatar, một đồng minh chủ chốt của Mỹ, trước đây đã đóng vai trò trung gian hòa giải cho Mỹ ở Gaza và các cuộc xung đột khác.

Ông Trump trước đó đã cân nhắc hành động quân sự chống lại Iran và cam kết với những người biểu tình rằng sự giúp đỡ đang đến. Ngày 14/1, Tổng thống Mỹ cho biết ông nhận được đảm bảo rằng Iran đã hủy bỏ các vụ hành quyết theo kế hoạch đối với những người biểu tình bị giam giữ.