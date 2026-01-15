Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: EFE/EPA

Theo hãng tin CNN, khi trao đổi với nhà báo Bret Baier của kênh Fox News hôm 14/1, ông Araghchi đã bác bỏ thông tin cho rằng hàng nghìn người biểu tình ở nước này đã thiệt mạng. Quan chức này khẳng định con số thực tế chỉ là hàng trăm và những các buộc đang lan truyền thực tế là "một chiến dịch thông tin sai lệch".

Ngoại trưởng Iran nói trong 10 ngày qua, các cuộc biểu tình ở nước này diễn ra ôn hòa. Tuy nhiên, sau đó là một câu chuyện hoàn toàn khác - "một chiến dịch khủng bố". Ông Araghchi tố cáo các phần tử khủng bố nhận chỉ đạo từ bên ngoài đã bắn vào cảnh sát, lực lượng an ninh và dân thường.

Theo ông Araghchi, trong 3 ngày qua, Tehran đã chiến đấu chống khủng bố thay vì chống người biểu tình. Viện dẫn tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington sẽ can thiệp nếu Iran đàn áp người biểu tình ôn hòa, nhà ngoại giao hàng đầu Iran cáo buộc các phần tử khủng bố đã bắn vào người dân để thổi phồng số người tử vong nhằm lôi kéo ông Trump vào xung đột. Ông Araghchi nhận định đó là âm mưu của Israel, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Ông Araghchi cho biết: "Số người tử vong, dù họ đã cố tình nâng lên nhưng chỉ vài trăm người. Tôi hoàn toàn bác bỏ những con số họ đưa ra. Đó là sự phóng đại, một chiến dịch thông tin sai lệch nhằm tìm cớ để thực hiện một hành động gây hấn chống lại Iran".

Ngoại trưởng Iran có phát biểu trên sau khi Fox News đăng tải một đoạn video trong đó Reza Pahlavi, con trai lưu vong của vua Iran cuối cùng, khẳng định có hơn 12.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng chính phủ ở quốc gia Hồi giáo trong 3 tuần qua.

Theo cơ quan tin tức về nhân quyền HRANA, ít nhất 2.400 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình bùng phát ở Iran hồi tháng trước. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác minh độc lập con số này.

Ông Araghchi cũng khẳng định không hề có bất ổn nào trong 4 ngày qua. Quan chức này khẳng định những lời cáo buộc như vậy là một phần của "chiến dịch thông tin sai lệch".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Iran không được hành quyết người biểu tình và đe đọa sẽ có "hành động mạnh mẽ" để đáp trả. Ngày 14/1, ông Trump tuyên bố Iran đã hủy bỏ việc hành quyết người biểu tình.