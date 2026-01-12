Người biểu tình Iran. Ảnh: Tasnim

Theo báo Guardian và hãng tin DW, hôm 11/1, khi các phóng viên hỏi liệu Iran có vượt qua lằn ranh đỏ mà ông tuyên bố trước đó không, Tổng thống Mỹ Trump nói: "Có vẻ như họ đang bắt đầu làm như vậy. Chúng tôi đang xem xét vấn đề này rất nghiêm túc... Chúng tôi đang cân nhắc một số lựa chọn cứng rắn và sẽ đưa ra quyết định".

Ông Trump cho hay mối lo ngại lớn nhất của ông là bạo lực đối với người biểu tình ở Iran. Các tổ chức độc lập ở Mỹ thống kê ít nhất 538 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan tới biểu tình ở Iran.

Truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Trump đang cân nhắc nhiều phương án nhằm vào chế độ ở Iran mà không cần tấn công quân sự, sau khi ông tìm cách thực hiện lời hứa giúp đỡ những người biểu tình ở Iran. Các phương án bao gồm sử dụng vũ khí mạng bí mật, mở rộng trừng phạt đối với các nhân vật trong chính quyền hoặc lĩnh vực năng lượng, ngân hàng của Iran, hỗ trợ trực tuyến cho các nguồn chống chính phủ Iran.

Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình hôm 11/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi người dân hãy tách khỏi những kẻ bạo loạn, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến sinh kế của người người dân.

Hãng tin Tasnim dẫn lời ông Pezeshkian lưu ý, chính phủ Iran coi biểu tình là quyền hợp pháp người dân và nội các có nghĩa vụ phải đối thoại với dân chúng. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh: "Chính phủ đã quyết định giải quyết các vấn đề của người biểu tình bằng mọi cách có thể... Đó là lý do tại sao chúng tôi đang đàm phán với họ hàng ngày".